VÍDEO: Paraense aplica nocaute assustador e deixa adversário desacordado no Karate Combat; veja

O paraense Rafael "The Turn" Alves protagonizou um dos nocautes mais assustadores do ano. No Karate Combat 47, realizado na última sexta-feira (28), em Orlando, nos Estados Unidos, o lutador ex-UFC apagou o adversário James Vick com um chute duplo. A cena viralizou nas redes sociais e assustou os expectadores presente no evento.

Rafael Alves e estadunidense James Vick faziam a luta principal do evento. O paraense entrou na luta com uma desvantagem de 10 centímetros de altura, contudo, isso não foi motivo para que o lutador se intimidasse e ele conseguiu ser melhor no combate.

VEJA MAIS

Com cautela e muito estudo, Alves aos poucos se aproximou e quando encontrou o momento certo, aplicou o chute duplo (golpe que troca a perna de ataque no ar), no estilo 'Karatê Kid' e acertou o queixo de Vick, que caiu desacordado no pit (arena de luta no Karate Combat). Nas redes sociais, o nocaute começou a viralizar por conta da brutalidade da finalização.

A cena assustou não apenas pelo golpe, mas, também, porque James não acordou imediatamente. O lutador norte-americano ficou desacordado no solo por alguns minutos e foi retirado de maca da arena. De acordo com as informações, o atleta só acordou quando estava a caminho do hospital. Ele passou por exames e se recupera bem.

Rafael Alves tem 33 anos e é natural Belém. Até fevereiro de 2023 o lutador fazia parte do UFC. No entanto, após duas derrotas seguidas, deixou a organização. Atualmente, o atleta está no Karate Combat, evento exclusivo de caratê, e está invicto na modalidade. Até agora, são três lutas e três vitórias.