Paraense é suspenso por nove meses após morder adversário em luta no UFC; entenda

O paraense Igor Severino foi suspenso por nove meses após morder o também brasileiro André Mascote durante a estreia no UFC em março. Segundo informações publicadas pelo site "MMA Junkie", a punição foi decidida nesta semana pela Comissão Atlética de Nevada, responsável por analisar o caso.

Além da suspensão, a Comissão também determinou o pagamento de uma multa de 2 mil dólares, aproximadamente R$ 11 mil. O valor será retirado da bolsa que o paraense ganhou no UFC e retida pelo órgão logo após o combate.

O caso inusitado ocorreu na luta de estreia de Igor no UFC. No combate, o paraense enfrentou o baiano André "Mascote" Lima. A mordida foi aplicada no segundo round, quando o lutador tentava levar a disputa para o chão.

Ao entender que se tratava de uma mordida, o árbitro paralisou a luta e Severino foi desclassificado. Além disso, logo após o embate, o Ultimate anunciou a demissão do paraense.

Antes da punição, Igor já havia declarado que aceitava a suspensão de seis meses e uma multa de 3 mil dólares (mais de R$ 15 mil). Mas, a Comissão Atlética de Nevada entendeu que a punição não era o suficiente mediante a gravidade da atitude do paraense.

Com isso, Igor Severino só poderá fazer uma luta oficial a partir do dia 23 de dezembro, já que ele está parado desde 23 de março, quando ocorreu o episódio.

Em entrevistas, Severino revelou que após o caso sofreu muitos ataques na internet e ameaças a sua integridade física e à família. Igor é natural de Juruti, oeste do Pará, e estava invicto na carreira quando estreou no UFC, mas com a derrota, agora tem um cartel com 8 vitórias e um revés.