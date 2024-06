Paraense Brendson Ribeiro tem performance apagada e perde para russo no UFC da Arábia Saudita

O paraense Brendson Ribeiro não conseguiu a primeira vitória no Ultimate. Neste sábado (22), no UFC Arábia Saudita, o lutador meio-pesado (até 93 kg) perdeu para o russo Magomed Gadzhiyasulov por decisão majoritária dos juízes e amargou a segunda derrota na organização.

Brendson teve uma performance bem abaixo do esperado e não conseguiu superar o rival. O paraense até começou o combate bem. Com chutes nas pernas de Magomed, o lutador, que cresceu em Vila Maú, chegou a causar danos no adversário. No entanto, nos rounds seguintes, o paraense não manteve o ritmo e deixou uma luta ir para a mão dos juízes.

Enquanto o paraense amargou a segunda derrota no UFC, Magomed Gadzhiyasulov, que fazia a estreia na organização, segue invicto na carreira. Agora, o russo tem nove vitórias no cartel.

Luta

No primeiro round, os lutadores foram para trocação franca e o combate parecia que não iria para as papeletas. Contudo, Brendson decidiu encurtar a luta e tentou levar o duelo para o chão, mas não deu certo. No final do assalto, o russo se recuperou e derrubou o brasileiro.

No round seguinte, Brendson parecia com mais vontade de pressionar e machucar o adversário e voltou a investir nos chutes, mas, novamente, buscou a luta agarrada. No chão, o paraense encaixou uma guilhotina e quase finalizou Magomed. Contudo, o russo é especialista em jiu-jitsu e se defendeu bem. Assim, o Gadzhiyasulov assumiu o controle do duelo e pontuou nos minutos finais.

Desgastado, o peso-médio paraense não tinha mais poder de reação e o cenário ficou mais favorável para o rival, que investiu na luta agarrada e no "ground and pound" para pontuar. No final dos três rounds, os juízes viram vantagem de Magomed e deram a vitória para o russo, que segue invicto na carreira.

Brendson tem 27 anos e é natural de Belém, capital do Pará, contudo, foi para Vila Maú ainda criança. O lutador conquistou o contrato com o UFC no último ano após vencer o também brasileiro Bruno Lopes no Contender Series, reality do presidente da organização Dana White. Na estreia, em fevereiro, o atleta foi nocauteado por Mingyang Zhang.