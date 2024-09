Adversário de Michel Pereira no UFC destaca força e imprevisibilidade do paraense: 'Ele é selvagem'

O "Paraense Voador" Michel Pereira terá um desafio duro UFC em outubro. O lutador vai encarar o ex-campeão do LFA Anthony Hernandez, que está invicto há cinco lutas. Ambos os atletas querem subir no ranking da categoria dos médios (84 kg) para entrarem na fila por uma disputa de cinturão. Pouco mais de um mês antes do confronto, o norte-americano falou sobre o estilo de luta do paraense e destacou que está pronto para encará-lo.

“Ele é selvagem para cara***. Difícil saber o que ele vai fazer [na luta]. Ele lança um monte de golpe louco. Mas do jeito que eu luto, eu posso bater em qualquer um. Eu fico na p**** da sua cara. Se eu estou na sua cara, você não pode fazer muitas coisas acrobáticas. Sendo bem realístico, eu planejo ir lá fazer o que eu tenho feito a cada luta: derrubá-lo, cansá-lo e tentar acabar com ele”, detalhou Hernandez em entrevista no ‘The AllStar’.

Apesar de conhecer o estilo Michel, Anthony admitiu que é difícil prever o que o paraense irá fazer no octógono. Sem esconder a estratégia, o estadunidense afirmou que não pode deixar Pereira confortável no combate e livre para fazer as "acrobacias".

“Eu realmente não sei o que esperar dele. Eu não vou lá ficar esperando alguma coisa acontecer, eu vou enfrentá-lo, ficarei na sua cara e mostrar a razão de eu seguir subindo no ranking. Você não pode deixá-lo confortável, se você o deixar ditar o ritmo, fud**[sic], ele é um cara perigoso. Eu não quero no dia seguinte ver um highlight de mim sendo arrebentado”, completou o lutador.

Atualmente, Anthony está na 13ª posição do ranking do peso-médio. Michel vem logo atrás na 14ª colocação. O norte-americano está invicto a cinco lutas e vem se destacando nos últimos anos na organização. Na carreira, Hernandez tem 12 vitórias e duas derrotas na carreira, além de uma luta sem resultado.

O "Paraense Voador" também está em ótima fase no UFC. Desde 2020, quando perdeu para Diego Sanchez por conta de um golpe ilegal, o lutador emplacou oito vitórias seguidas na organização, sendo três nos médios (84 kg). Pereira deixou a divisão dos meio-médio (77 kg) em 2023 após drama com o peso e se encontrou na categoria de cima. O último triunfo de Michel foi sobre o ucraniano Ihor Potieria, em maio, no UFC Rio.

Michel Pereira é natural de Tucumã, interior do Pará. Na carreira, o paraense tem 31 vitória, 11 derrotas e duas lutas sem resultados.