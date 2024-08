Michel Pereira encara Anthony Hernandez na luta principal do UFC Vegas 99

Um animado confronto entre integrantes do top-15 do peso-médio irá liderar o UFC Vegas 99, evento programado para o dia 19 de outubro no UFC Apex, em Las Vegas. O paraense Michel Pereira sobe ao Octógono para defender a sua invencibilidade na categoria diante do norte-americano Anthony Hernandez, que também chega embalado por uma boa sequência de resultados positivos.

Décimo terceiro lugar no ranking do peso-médio, Michel Pereira está invicto desde que decidiu migrar para a nova faixa de peso, em outubro de 2023. Em três compromissos no Octógono, o atleta paraense bateu Andre Petroski, Michal Oleksiejczuk e Ihor Potieria, todos pela via rápida. Embalado por oito triunfos consecutivos, incluindo os confrontos pelo peso meio-médio, o brasileiro não sabe o que é derrota desde fevereiro de 2020.

Uma posição abaixo de Michel no ranking, Anthony Hernandez também vive grande momento em sua carreira e chega com moral ao UFC Vegas 99. O norte-americano sobe ao Octógono com um retrospecto de cinco triunfos seguidos, sendo quatro deles pela via rápida. Em sua última aparição, o atleta de 30 anos finalizou o russo Roman Kopylov no 2° round no UFC 298.

Larissa Pacheco elogia Cris Cyborg e diz que luta vai ‘entrar para história do MMA'

Longe do decágono desde novembro de 2023, a bicampeã da PFL, Larissa Pacheco aguarda ansiosamente pelo tão esperado combate contra Cris Cyborg. A luta, marcada para 19 de outubro, será co-principal de Francis Ngannou x Renan Problema, em grande evento realizado pela organização em Abu Dhabi (EAU).

Com apenas 30 anos, Larissa é quase uma década mais nova que a adversária, atual campeã peso pena (até 65,7kg.) do Bellator. Apesar da diferença de idade, a lutadora, em entrevista ao ‘Combate’, pregou respeito à adversária e disse que a luta vai mudar a percepção do esporte no Brasil.

“Cris foi uma das percussoras do que eu faço hoje. Então, não tem como colocar ela no patamar de uma atleta qualquer. Nós somos atletas agressivas, que andam para frente, que não correm de porrada. Acredito que vai ser uma luta que vai entrar pra história do MMA”, afirmou.

Larissa está invicta desde dezembro de 2019 e chega para o confronto numa sequência de dez vitórias seguidas, com direito a triunfos contra grandes nomes, como Kayla Harrison e Julia Budd. Os resultados garantiram os cinturões nas categorias leve (até 70,3kg.) e pena (até 65,7kg.), nas temporadas 2022 e 2023, respectivamente.

Jungle Fight 129: André Monstro aplica nocaute ‘relâmpago’ e mantém título dos pesados

André Monstro manteve o cinturão dos pesos pesados do Jungle Fight na Bahia. E não precisou de muito tempo para isso. Com um chute na linha de cintura, o baiano mandou o paraense Raimundo Marajó para a lona aos 29 segundos na luta principal da 129ª edição do evento, no último sábado (24), em São Paulo.

RESULTADOS COMPLETOS:

Jungle Fight 129

Ibirapuera, em São Paulo (SP)

Sábado, 24 de agosto de 2024

André Monstro derrotou Raimundo Marajó por nocaute no 1R

Layze Cerqueira derrotou Brena Cardozo por decisão unânime dos jurados

João “The Future” Carvalho derrotou Manoel Lorinho por decisão unânime dos jurados

Rafael Nunes derrotou Diego Marreiros por nocaute técnico no 1R

Marcelo Guará derrotou Kauê Máquina de Guerra por nocaute técnico no 3R

Bruno Sarrada derrotou João Lukas por nocaute técnico no 3R

Djalma Morais derrotou Jonas Alves por nocaute no 1R

Henerson Nenem derrotou Jeffinho Super Choque por nocaute no 1R

Ronaldo Freestyle derrotou Carlos Vini Boy por decisão unânime dos jurados

Alan Adler derrotou Edson Gonçalves por decisão unânime dos jurados

Clayton Mão de Pedra derrotou Gabriel Mollotov por finalização no 1R

Marceu Hardt derrotou Jean Patrick por decisão unânime dos jurados

Douglas Silva derrotou Kauã Vaz por finalização no 1R

Caio Borralho vence ‘batalha’ contra Cannonier

Vitorioso em luta mais importante da carreira, Caio Borralho teve atuação inteligente e agressiva, no melhor modo de um Fighting Nerds. Com direito a knockdown e finalização quase bem sucedida, o brasileiro derrotou Jared Cannonier na decisão unânime dos juízes e chegou ao top 5 dos médios com performance impressionante na luta principal do UFC Vegas 96.