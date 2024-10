Após muita expectativa, Larissa Pacheco e Cris Cyborg medem forças na PFL Super Fights

Após muita negociação, a superluta entre a paraense Larissa Pacheco e a paranaense Cris Cyborg finalmente vai ocorrer. Neste sábado (19), as duas lutadoras se enfrentam em um mega evento da PFL (Professional Fighters League), em Riad, na Arábia Saudita. O combate é um dos mais aguardados na categoria das mulheres nos últimos anos e o único da categoria feminina na edição.

"Eu acho que essa luta é a mais esperada do MMA feminino. Eu estou aqui para marcar presença e mostrar que nós vamos fazer um grande combate independente de qualquer coisa. Ela [Cyborg] é uma lenda, eu sei disso. E essa é a minha oportunidade de me tornar uma e começar o meu legado também", declarou Larissa Pacheco durante a coletiva de imprensa da PFL.

Nascida em Marituba, Larissa Pacheco tem 30 anos e vive o melhor momento da sua carreira. Após uma passagem frustrada pelo UFC, quando tinha apenas 19 anos, a lutadora mudou completamente e se consolidou na PFL.

Hoje, a atleta é bicampeã da organização, sendo a primeira no evento a conquistar dois títulos em duas categorias diferentes. O combate contra Cris Cyborg era um desejo da paraense desde 2022, quando bateu Kayla Harrison e conquistou o primeiro cinturão. Agora, ela defende o posto de campeã do peso-pena diante da lenda brasileira.

Confronto de gerações

Quando Larissa começou a lutar profissionalmente em 2012, Cris Cyborg já era campeã do Strikeforce. Com 39 anos, a paranaense já dedicou quase 20 anos à modalidade. Foi uma das pioneiras do MMA feminino no Brasil e no mundo, abrindo portas para várias mulheres que vieram depois dela.

Ao todo, são 27 vitórias e apenas duas derrotas em quase duas décadas de carreira para a paranaense. Além disso, Cyborg foi campeã em todos os eventos que passou, incluindo UFC, Bellator e Invicta, e agora, em sua "Turnê do Legado" (Legacy Tour, como ela chamou em inglês), tenta tirar o "reinado" de Larissa na PFL.

"Eu me sinto muito abençoada por estar aqui [na Arábia Saudita]. Eu estou pronta e muito animada para essa luta. É o início da Turnê do Legado, eu tenho mais três lutas pela frente e eu quero dizer para os fãs acompanharem as lutas. Vou completar duas décadas de lutas e eu me sinto muito abençoada por estar aqui, 20 anos [de carreira] e lutando pelo cinturão. É incrível", disse Cyborg.

Ciente da importância da adversária para o desenvolvimento da modalidade entre as mulheres, Larissa disse respeitar muito a adversária e destacou que vencer Cyborg vai elevar ainda mais sua carreira.

"Eu não estaria aqui se ela não tivesse começado, tenho o maior respeito por ela. Uma vitória contra ela vai me colocar em outro nível no esporte", pontuou a paraense.

Tanto Larissa quanto Cris são bastante agressivas no octógono. Apesar de ambas terem melhorado o jogo de chão, a trocação ainda é a principal arma das duas atletas. Por isso, o combate pode não chegar ao quinto round.

Das 23 vitórias que a paraense tem no cartel, 11 são por nocautes. Já a paranaense venceu 21 das 27 lutas por KO e tem apenas uma finalização em toda a carreira.

Evento

A PFL Super Fights também terá uma luta de peso na categoria até 120kg. O ex-campeão do UFC Francis Ngannou vai encarar o brasileiro Renan "Problema" Ferreira. O evento começa a partir das 14h.

Confira o card

Card principal (17h)

Peso-pesado: Francis Ngannou x Renan Problema

Peso-pena: Cris Cyborg x Larissa Pacheco

Peso-médio: Johnny Eblen x Fabian Edwards

Peso-pena: Husein Kadimagomaev x Zafar Mohsen

Peso-leve: AJ McKee x Paul Hughes

Carde preliminar (14h)

Peso-galo: Raufeon Stots x Marcos Breno

Peso-leve: Makkasharip Zaynukov x Dedrek Sanders

Peso-pena: Ibragim Ibragimov x Nacho Campos

Peso-pena: Youssef Al Housani x Taha Bendaoud