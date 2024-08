Larissa Pacheco fala sobre luta contra Cyborg e projeta duelo: 'Vai entrar para história do MMA'

A aguardada luta entre a paraense Larissa Pacheco e a veterana Cris Cyborg vai acontecer no dia 19 de outubro, no PFL Super Fight, em Riad, na Arábia Saudita. Bicampeã da organização, a lutadora de Marituba esta ansiosa pelo confronto e acredita que a luta será de muita trocação, já que ambas são strikers.

"Nós somos atletas agressivas, que andam para frente, que não correm de porrada, que não pensam muito na hora de fazer as coisas, só vai lá e faz. (...) Então assim, vai dar um boom de novo para o MMA feminino. Para mostrar que não são só os homens que fazem isso com qualidade.", declarou Larissa em entrevista o Combate.com.

"A gente faz isso com muita qualidade e acredito até que mais. A gente se entrega de um jeito que os caras não se entregam, mesmo perdendo. Então, eu acho que vai dar um estouro novamente. Eu acredito que vai ser uma luta que vai entrar para história do MMA", completou.

O confronto entre as atleta será um duelo de gerações. De um lado, será a lenda do MMA feminina, uma das pioneiras da categoria no Brasil e no mundo. Cris Cyborg já está com 39 anos e conquistou tudo o que podia no esporte, desde eventos como Invicta e Strikeforce ao UFC.

Larissa Pacheco é dá nova geração. Aos 29 anos, a paraense vive o melhor momento da carreira, com dois títulos seguidos da PFL. Por isso, a lutadora acredita o confronto entre as duas pode aumentar a notoriedade do MMA no Brasil, que nos últimos anos tem perdido espaço.

"O MMA já não é um esporte tão visto assim, já não é mais tão falado como era antes, por conta de não ter essas pessoas (Anderson Silva e Amanda Nunes...). Então, assim, eu acho que a luta com ela vai me dar uma projeção gigante. Pode ser que dê uma mudança assim maior na minha carreira e eu posso atingir até o público dela. De certa forma estou atingindo, porque eles estão me vendo", acredita Larissa.

A paraense começou a lutar MMA em 2012. Chegou ao UFC, mas não conseguiu deslanchar. Mais madura, na PFL Larissa se tornou uma das principais atletas da organização. Em quase 12 anos de carreira, Pacheco tem no cartel 23 vitórias e apenas três derrotas.

Já Cyborg é atleta de MMA há quase 25 anos. Em toda a sua trajetória, a paranaense só perdeu duas vezes, a mais recente para a também brasileira Amanda Nunes, no UFC 232, em 2018. Cris é a atual campeã do peso-pena do Bellator. São 27 vitórias e apenas dois reveses no cartel.

A PFL Super Fight também terá a luta entre o ex-campeão do peso-pesado do UFC e de boxe Francis Ngannou contra o brasileiro Renan Problema. O card completo do evento ainda será divulgado pela organização.