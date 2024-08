PFL anuncia aguardado confronto entre Larissa Pacheco e Cris Cyborg

A PFL (Professional Fighters League) anunciou duas das lutas mais aguardadas pelos fãs para a temporada de 2024. No dia 19 de outubro, em local ainda a ser definido, o co-main event do super evento contará com o tão esperado confronto entre Cris Cyborg e a paraense Larissa Pacheco. O duelo entre as brasileiras se torna possível após a PFL ter adquirido o Bellator no ano passado. Vale ressaltar que Cyborg se consolidou como campeã peso-pena do Bellator, enquanto Larissa é uma das grandes estrelas da Professional Fighters League, tendo sido campeã do GP peso-leve e peso-pena da organização.

Campeã peso-pena do Bellator e no auge dos seus 39 anos, Cris Cyborg (27v-2d-1NC) é um dos grandes nomes da história do MMA feminino. Tendo sido campeã no Bellator, UFC, Invicta FC e Strikeforce, a curitibana não perde uma luta desde 2018. Quase 10 anos mais jovem que a compatriota, Larissa Pacheco (23v-4d) se consolidou como uma das grandes estrelas da PFL. Sem ser derrotada desde 2019, a paraense vem em uma incrível sequência de 10 triunfos e, nesse período, foi campeã do GP peso-leve e também do GP peso-pena da PFL. A apresentação mais recente de Larissa aconteceu em novembro do ano passado, quando ela derrotou Marina Mokhnatkina por decisão unânime.

Deiveson domina Vera e pede luta pelo cinturão

Neste sábado (3) aconteceu mais uma edição do UFC nos Emirados Árabes Unidos. Direto da Etihad Arena, o UFC Abu Dhabi presenteou o público com grandes combates. Comandando o Esquadrão Brasileiro, Deiveson Figueiredo teve uma grande atuação e derrotou Marlon Vera por unanimidade, em confronto de ranqueados no peso-galo. Com o resultado no UFC Abu Dhabi, Deiveson chegou à terceira vitória consecutiva no peso-galo e pediu para enfrentar o vencedor do duelo entre o campeão Sean O’Malley e Merab Dvalishvili, que acontece em setembro, no UFC 306. Já Marlon Vera, que vinha de derrota justamente em uma disputa de título contra “Suga” em março deste ano, amargou o segundo revés seguido no UFC.

Selva MMA realiza sua segunda edição em Gurupá

O evento de MMA Selva MMA realizou, no último sábado (03), a sua segunda edição no ginásio esportivo Edgar Ferreira, na cidade de Gurupá (PA), com 06 lutas profissionais de MMA e o aguardado confronto interestadual Pará vs. Amapá. Representando o estado do Pará, o atleta Emerson Sinistro enfrentou Washington Dourado, representante do estado do Amapá, em uma luta pelo cinturão da categoria peso-mosca (57 kg), onde o Pará saiu vitorioso com a finalização de Sinistro no 3º round. Confira os resultados:

Selva MMA 02

1. Ivan Pastana venceu por decisão unânime dos juízes.

2. Brad venceu Ilton Wolverine por finalização no 3º round.

3. Tarcisio venceu Fábio Gohan por nocaute técnico no 2º round.

4. Benjamin venceu Francinaldo por finalização no 1º round.

5. Jefson Castor venceu Thiago Suicida por nocaute técnico no 1º round.

6. Emerson Sinistro venceu Washington Dourado por finalização no 3º round.

Ngannou estreia na PFL em duelo contra Renan Problema

No dia 19 de outubro, em local ainda a ser definido, Francis Ngannou fará seu retorno ao MMA – e sua estreia na PFL – enfrentando o campeão peso-pesado da temporada 2023 da organização, Renan “Problema” Ferreira, que garantiu oficialmente o combate após nocautear Ryan Bader em fevereiro.

*Oscar do MMA' tem diversos brasileiros na disputa por prêmios

Muito aguardada todos os anos, a lista de indicados ao “Oscar do MMA” foi revelada na última terça-feira (6) e, como já era esperado, diversos brasileiros estão concorrendo ao prêmio, que corresponde ao período entre 1º de julho de 2023 e 30 de junho de 2024.

Confira abaixo todas as categorias do “Oscar do MMA” e os indicados:

Lutador do Ano:

- Alex Poatan

- Alexandre Pantoja

- Dricus Du Plessis

- Islam Makhachev

- Renan “Problema”

Lutadora do Ano:

- Kayla Harrison

- Larissa Pacheco

- Liz Carmouche

- Raquel Pennington

- Weili Zhang

Revelação do Ano:

- Anatoly Malykhin

- Benoit Saint-Denis

- Diego Lopes

- Ian Machado Garry

- Tom Aspinall

Lutador Internacional do Ano:

- Chihiro Suzuki

- Dricus du Plessis

- Ilia Topuria

- Jack Della Maddalena

- Weili Zhang

Luta do Ano:

- Alexandre Pantoja vs Brandon Moreno

- Clay Collard vs Shane Burgos

- Dan Hooker vs Jalin Turner

- Dustin Poirier vs Benoit Saint-Denis

- Max Holloway vs Justin Gaethje

Nocaute do Ano:

- Josh Emmett contra Bryce Mitchell

- Justin Gaethje contra Dustin Poirier

- Levy Carriel contra Mathieu Rakotondrazanany

- Max Holloway contra Justin Gaethje

- Vinicius “Lok Dog” contra Bernardo Sopaj

Finalização do Ano:

- Alexander Volkov contra Tai Tuivasa

- Brian Ortega contra Yair Rodriguez

- Da’Mon Blackshear contra Jose Johnson

- Diego Lopes contra Gavin Tucker

- Islam Makhachev contra Dustin Poirier

Virada do Ano:

- Brian Ortega contra Yair Rodriguez

- Elves Brener contra Guram Kutateladze

- José Aldo (carreira)

- Rodolfo Bellato contra Ihor Potieria

- Tom Aspinall (carreira)

Zebra do Ano:

- Dricus du Plessis vs Robert Whittaker

- Jason Jackson vs Yaroslav Amosov

- Neil Magny vs Mike Malott

- Ovince Saint Preux vs Kennedy Nzechukwu

- Sean Strickland vs Israel Adesanya

Comentarista do Ano:

- Brendan Fitzgerald

- John Gooden

- Jon Anik

- Laura Sanko

- Sean O’Connell

Analista do Ano:

- Dan Hardy

- Din Thomas

- Michael Bisping

- Paul Felder

- Sayif Saud

Treinador do Ano:

- Erik Nicksick

- Francisco Grasso

- Marcos ‘Parrumpa’ DaMatta

- Plinio Cruz

- Tim Welch

Academia do Ano:

- American Kickboxing Academy

- American Top Team

- Lobo Gym

- The Fighting Nerds

- Xtreme Couture

Árbitro do Ano:

- Herb Dean

- Jason Herzog

- Keith Peterson

- Marc Goddard

- Mark Smith

Ring Girl do Ano:

- Brookliyn Wren

- Holly Barker

- Kasia Motloch Kejsi

- Luciana Andrade

- Red Dela Cruz

Dirigente do Ano:

- Dana White

- Ed Soares

- Graham Boylan

- Martin Lewandowski

- Peter Murray

Organização do Ano:

- KSW

- LFA

- Oktagon

- PFL

- UFC

Personalidade do Ano:

- Bruce Buffer

- Chael Sonnen

- Daniel Cormier

- Joe Rogan

- Nina Drama

Programa de MMA do Ano:

- Contender Series

- Morning Kombat

- The Anik & Florian Podcast

- The MMA Hour

- UFC Embedded

Shooto Brasil 124: Juscelino Pantoja vence por nocaute técnico e leva cinturão dos moscas

Juscelino Pantoja não deu chances no desafio principal da noite contra o atleta Leonardo Hudson no Shooto 124, realizado nesta sexta-feira (2/8), na Upper Arena, Rio de Janeiro. Todos os combates foram emocionantes para o público, com apenas 3 lutas sendo encerradas pelos árbitros. O destaque da noite foi o duelo entre Wilker Lemos e José Zezão Trator, onde Wilker venceu uma lenda do MMA, com quase 60 lutas em seu cartel, por decisão unânime após 3 rounds de domínio.

Shooto Brasil 124

Upper Arena, Rio de Janeiro-RJ

2 de agosto de 2024

- Juscelino Pantoja venceu Leonardo Hudson por TKO

- Fabíola Nascimento finalizou Shirley Maria por katagatame

- Wilker Lemos venceu José “Zezão Trator” por decisão unânime

- Caionã Batista venceu Lucas Ananias por decisão unânime

- Joshuah Magalhães venceu Breno Marinho por decisão unânime

- Taigro Maia finalizou Wiverton Carvalho por katagatame

- Leonardo Felício venceu Charllys Andrade por T