Lutadores paraenses são nocauteados em combates pelo Jungle Fight 129, em São Paulo

O paraense Raimundo Marajó perdeu no primeiro round do Jungle Fight 129, realizado no último sábado (24), em São Paulo. A promessa de uma luta curta foi cumprida, mas quem saiu vitorioso foi o campeão peso-pesado, André Monstro. O baiano precisou de apenas 29 segundos para nocautear seu adversário e manter o cinturão da organização. Ao fim da luta, André Monstro, usando uma camisa com uma mensagem em inglês, pediu um contrato ao presidente do UFC, Dana White.

"Disseram que eu não iria a lugar nenhum, mas ainda é só o começo. Falei que não passaria do primeiro round, treino com os melhores", declarou o lutador de 37 anos, que ainda citou o peso-pesado do UFC Jailton Malhadinho como um de seus companheiros de treino.

A luta foi rápida, mas intensa. André Monstro começou com uma canelada no tórax de Raimundo Marajó, que sentiu o golpe. Ao tentar se levantar, Marajó foi atingido por um chute de esquerda nas costelas, que o fez se dobrar de dor. André aproveitou o momento e, com um golpe de esquerda, derrubou o paraense, encerrando a disputa de forma contundente.

Na mesma noite, outro paraense também saiu derrotado. Rafael “The Violent” Nunes, em uma atuação dominante, alcançou sua quarta vitória consecutiva no peso-galo (até 61,5kg) ao derrotar Diego Marreiros. Com golpes precisos, cotoveladas e um gancho devastador, o paulista não deu chances a Marreiros, forçando o árbitro a interromper o combate após uma sequência de ataques que deixou o paraense sem reação.