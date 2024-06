Paraense Larissa Pacheco confirma combate contra Cris Cyborg na PFL: 'Maior luta da minha vida'

Bicampeã da PFL (Professional Fighters League), Larissa Pacheco confirmou a superluta contra a veterana do MMA feminino Cris Cyborg. Em entrevista para o Combate, a paraense afirmou que já assinou o contrato da luta e que o duelo deve ocorrer em breve.

"Sim, de fato, nós já assinamos o contrato da luta, já é uma coisa concretizada, vai acontecer, mas não temos data e nem local ainda. A PFL vai entrar em contato com a gente para fazer essa divulgação, mas uma coisa é certa, a luta vai acontecer. Isso é o mais importante", confirmou a lutadora.

Cyborg já havia informado que tinha assinado o contrato para a realização do combate, que foi adiado várias vezes pela PFL. Mesmo sem a data ou local definido, Larissa Pacheco está feliz com a confirmação do duelo entre as duas.

Para a paraense, este será o maior combate da sua carreira, já que vai enfrentar uma das maiores lutadoras de MMA da história.

"Com certeza vai ser a maior luta da minha carreira. Tanto lá para frente quanto para agora, o que eu posso fazer nessa luta, independente da idade da Cris, ela está sempre falando: 'ah, que eu estou mais velha, quero me aposentar…', é um risco absurdo para mim. Independente do resultado, vai ser a maior luta da minha vida", analisou Larissa.

Vale destacar que a PFL não fez o anúncio oficial da luta. O duelo entre as duas estava parado desde que a organização em que Larissa Pacheco luta comprou o Bellator, evento de Cris Cyborg. As atletas reclamaram bastante da demorada, contudo, agora, a superluta vai sair do papel.

Ainda na entrevista, a paraense destacou a importância de Cris Cyborg para ela e para o MMA feminino. A brasileira foi uma das pioneiras do esporte no Brasil e no mundo, conquistando títulos importantes como do peso-pena do UFC e do Bellator.

"Ela [Cyborg] sempre foi um ícone, sempre esteve muito distante da minha realidade, da minha percepção como atleta. Na atualidade, eu consegui projetar e ver isso, ter a esperança de um dia lutar com ela e ser uma das maiores também. Eu nunca coloquei ela ou a Amanda [Nunes] como uma meta. A minha meta sempre foi trabalhar e chegar até aqui, e eu consegui, e elas estão ainda na ativa", declarou a paraense, que lembrou que o confronto é um duelo de gerações.

"Eu acho que [a luta] vai ser sensacional. Vai ser incrível para mim, para ela. Ela está finalizando a carreira, eu estou dando continuidade na carreira. Como eu falo, ela já vai se aposentar, eu ainda vou continuar, então eu acho que dá para deixar esse bastão para mim", completou Larissa.

Carreiras

Cris Cyborg tem 38 anos, é natural de Curitiba, no Paraná, e luta profissionalmente desde 2005. Em 19 anos de carreira, a brasileira acumulou 27 vitórias e apenas duas derrotas. Foi campeã do peso-pena do UFC, Bellator, Invicta FC e Strikeforce. Ela não perde uma luta desde 2018, quando foi nocauteada por Amanda Nunes, no Ultimate.

Larissa Pacheco vive o melhor momento da sua carreira. Aos 29 anos, a paraense, natural de Marituba, Região Metropolitana de Belém, possui 23 triunfos e apenas quatro derrotas na carreira. A última derrota da lutadora foi em 2019, para Kayla Harrison, na final da PFL. Desde então, são 10 vitórias seguidas.