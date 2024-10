Após derrota na PFL, paraense Larissa Pacheco fala sobre luta contra Cyborg: 'Não me senti 100%'

A paraense Larissa Pacheco conheceu a primeira derrota em quatro anos no último sábado (19). Contra a veterana e lenda do MMA feminino Cris Cyborg, a lutadora perdeu por decisão dos juízes na PFL Super Fights. Apesar do revés, a atleta, que é natural de Marituba, Região Metropolitana de Belém, não ficou abalada.

Em uma postagem nos stories do Instagram, Pacheco apontou o que teria motivado o resultado. Segundo Larissa, durante o combate, ela não se sentiu 100%. Com isso, a experiência e a força de Cyborg acabaram fazendo a diferença.

"Quem quiser falar pode falar o que quiser porque o cheque vai cair na minha conta", brincou Larissa. "E para quem gosta de mim, muito obrigada pela torcida e pela energia. Eu não me senti 100% na luta, não achei o meu espaço, meu corpo não esquentou, senti que algo estava faltando", disse a paraense.

Com a derrota, Larissa não perdeu apenas a invencibilidade, que já durava 10 lutas, mas também o título dos penas da organização. Mesmo assim, a lutadora destacou estar feliz por fazer o confronto contra Cris Cyborg, que faz seus últimos compromissos como profissional.

"Ela é uma guerreira, uma lenda. Todo mundo viu como foi a luta, foi incrível, foi mais uma oportunidade de crescer, de fazer diferente. E como ela mesmo disse para mim, ela está se retirando e eu só tenho 30 anos... é só uma questão de tempo. Vou me recuperar, voltar a treinar e eu não vou parar. Então, vocês vão ter que me aturar muito, que falar muito mal de mim, falar muito bem [sic] e é isso. Estou feliz com tudo o que aconteceu", concluiu a lutadora.

Agora, o próximo compromisso de Pacheco deve ser só em 2025, quando a temporada regular da PFL vai começar. Larissa tem 30 anos e um cartel com 23 vitórias e cinco derrotas.