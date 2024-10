Lutadora brasileira é internada em estado grave após problemas com o corte de peso para luta

A brasileira Daiane Silva foi internada em Londres após enfrentar problemas com o corte de peso para uma luta no Bellator. A lutadora iria subir no octógono do dia 14 de setembro, no entanto, acabou passando mal e foi levada ao hospital em estado grave.

De acordo com informações divulgadas pelo empresário da lutadora, Alex Davis, Daiane ainda está internada com um quadro delicado, mas afirmou que a brasileira tem "apresentado melhoras constantes".

"Daiane teve um acidente ao fazer o corte de peso para sua estreia no Bellator em Londres. Ela foi prontamente atendida por um médico e foi transportada para um hospital em condições muito delicadas. Ela foi internada e está sob cuidados na Unidade de Terapia Intensiva desde então. Ela tem recebido tratamento médico cuidadoso e tem apresentado melhoras constantes", contou Alex Davis em entrevista para o site MMA Junkie.

O empresário da lutadora também destacou que o Bellator, bem como a equipe médica, estão empenhados no trabalho para que Daiane se recupere. Davis pediu orações e pensamentos positivos para a restauração da saúde da atleta e agradeceu à organização pelo suporte.

"O Bellator, eu mesmo, sua equipe, seu médico e a equipe médica do hospital têm trabalhado juntos para apoiá-la e ajudá-la a se recuperar. Por favor, junte-se a nós em nosso apoio e desejos de melhoras para ela e sua família enquanto ela se recupera de uma situação muito difícil. Eu também gostaria de elogiar o apoio da Bellator durante todo esse processo", completou o empresário.

Daiane está invicta na carreira. A luta no evento séria a primeira internacional da carreira da brasileira. Ela iria encarar a kuwaitiana Eman Almudhaf. Mas, o confronto foi cancelado por conta dos problemas de saúde.

Além da mudança de organização, a lutadora também iria fazer sua estreia em uma nova categoria. Ela estava acostumada à luta na divisão dos leves (até 70,3 kg) e no Bellator, Daiane teria que descer para o peso-pena (até 65,7 kg).

Ainda não há detalhes sobre o que exatamente teria causado os problemas na atleta. Em alguns casos, o corte de peso de um lutador é bastante sofrido, pois é necessário perder uma quantidade muito grande de peso em pouco tempo.