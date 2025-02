Amanda Lemos encara Iasmin Lucindo no UFC 313

Amanda Lemos e Iasmin Lucindo farão um duelo de gerações no UFC 313, no dia 8 de março, em Las Vegas (EUA).

Aos 37 anos, Amanda Lemos figura entre as melhores da categoria há alguns anos. A veterana, inclusive, já disputou o título dos palhas em 2023, mas acabou superada pela campeã Zhang Weili. Desde então, a paraense – top 5 do ranking – venceu Mackenzie Dern e foi derrotada por Virna Jandiroba, respectivamente, e segue em busca de uma nova corrida pelo title shot.

Por outro lado, Iasmin Lucindo vem de uma sequência positiva, com quatro vitórias, que a levaram ao sétimo lugar no ranking peso-palha.

Michel Pereira abre o jogo, critica ‘Pirata do UFC’ e descarta possível duelo

Na luta co-principal do UFC Arábia Saudita, realizada no último sábado (1), Shara Magomedov foi dominado por Michael Page e perdeu sua invencibilidade. Apesar do resultado negativo, Michel Pereira, que é vizinho do russo no ranking dos médios (até 83,9 kg), usou as redes sociais para descartar a possibilidade de enfrentá-lo no futuro.

Em uma publicação do perfil do Instagram ‘Full Violence’, que sugeria Michel Pereira como próximo adversário para o Pirata, o brasileiro apareceu rapidamente para desmentir e desqualificar o rival.

“Não quero lutar contra um lutador ruim!”, comentou Michel, ao lado de emojis com o polegar para baixo.

Após uma sequência de oito vitórias no UFC, Michel Pereira sofreu uma derrota contundente para Anthony Hernandez em outubro do ano passado. Agora, Chechel tentará retornar aos resultados positivos contra Abus Magomedov no UFC Fight Night, em Kansas City, no dia 26 de abril.

Imavov atropela Adesanya na luta principal do UFC Arábia Saudita

Ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, Israel Adesanya está cada vez mais longe do topo da categoria. Neste sábado (1), ele foi vítima fácil e perdeu por nocaute para Nassourdine Imavov na luta principal do evento realizado na Arábia Saudita.

A derrota é a terceira seguida do nigeriano, que foi considerado por muitos como o herdeiro de Anderson Silva e um possível candidato ao título de GOAT do MMA. Já o russo naturalizado francês vive momento oposto, agora com quatro vitórias seguidas.

Quinto colocado no ranking peso-médio, depois de atropelar um dos maiores nomes da história da categoria, ele agora deve se aproximar definitivamente de uma disputa de cinturão.

Michael Page impõe primeira derrota a Shara Magomedov

Michael ‘Venom’ Page acabou com o hype criado em torno de Sharabutdin Magomedov. Neste sábado (1), pelo co-main event do UFC Arábia Saudita, MVP – como o striker inglês é conhecido – deu uma aula na trocação e venceu o russo Shara Bullet por pontos, na decisão unânime dos juízes.