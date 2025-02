Lyoto Machida desmente ex-rival e diz que não ficou em coma após luta no UFC: 'Não faz sentido'

O ex-campeão dos meio-pesados do UFC Lyoto Machida respondeu aos comentários feitos pelo cubano Yoel Romero, também ex-lutador da organização, no último mês. O lutador afirmou que o paraense ficou em coma após lutar contra ele no Ultimate. No entanto, "The Dragon", como ficou conhecido o brasileiro, negou que isso tenha acontecido.

"Eu escutei sobre [o comentário de Romero], mas não assisti ao vídeo. Mas isso não é verdade", afirmou Lyoto em entrevista ao site norte-americano MMA Fighting. "O que aconteceu foi que quebrei o meu nariz naquela luta e tive que fazer uma cirurgia. No entanto, não houve coma ou qualquer coisa do tipo. Isso nunca aconteceu", detalhou o ex-lutador.

Em participação no programa *Overdogs Espanhol*, no YouTube, Romero contou que Machida havia sofrido um "dano brutal" na luta que ocorreu no UFC Fight Night 70, em 2015. Lyoto perdeu o combate no terceiro round após sofrer um nocaute e apagar no octógono. Com isso, o paraense lesionou o nariz e precisou operar, mas não chegou a ficar em estado crítico.

"Não faz sentido nenhum que um lutador entre em coma e faça umas 20 lutas após isso", disse o ex-lutador. "Eu tive a cirurgia no nariz porque o quebrei. Eu tive que ficar em Miami por uma semana, porque eu morava em Los Angeles e não podia viajar com o tampão no nariz. Basicamente, foi isso o que aconteceu. É uma coisa normal para a gente que luta, certo?", concluiu Lyoto.

Machida ficou conhecido como "The Dragon" e fez história na organização ao conquistar o cinturão dos meio-pesados invicto. Foram 26 vitórias e 12 derrotas em 19 anos de carreira. O paraense deixou o UFC em 2018, após a vitória em cima de Vitor Belfort.

Após isso, Lyoto foi para o Bellator, venceu dois combates, mas amargou quatro derrotas seguidas e não voltou a lutar mais. Agora, aos 46 anos, o ex-lutador vai fazer sua estreia na nova franquia de MMA, a Global Fight League, como técnico de uma das equipes do evento em São Paulo.