Yoel Romero diz que Lyoto Machida ficou em coma após nocaute no UFC: 'Dano brutal'

O cubano Yoel Romero fez uma revelação sobre a sua vitória em cima de Lyoto Machida no UFC, em 2015. Segundo o lutador, o paraense precisou ir em "coma" após ser nocauteado no confronto. Conforme informações publicadas pelo site especializado Ag.Fight, a declaração de Romero foi dada ao canal do YouTube "Overdogs Espanhol".

O ex-UFC afirmou que Lyoto precisou ser internado para se recuperar. Ainda segundo o cubano, depois do confronto, o ex-campeão do meio-pesado "não foi mais o mesmo".

“Depois que ele lutou comigo, não foi mais o mesmo. Ele sofreu um dano brutal. Você sabe que ele entrou em coma, não? Ele esteve em coma e eu fiquei preocupado com ele. Conversava com o empresário dele porque ele estava em coma. Por isso que eu respeito a qualquer gladiador que faz isso, porque está arriscando sua vida”, disse Romero.

A derrota de Lyoto ocorreu no terceiro round do UFC Fight Night 70. Romero e Machida faziam a luta principal da noite. O cubano conseguiu levar o paraense para o chão e acertou várias cotoveladas no rosto do brasileiro, que apagou.

Apesar da declaração do ex-lutador do UFC, não há confirmação de que Lyoto ficou realmente em coma após o combate. No entanto, na época, o ex-lutador precisou realizar uma cirurgia no nariz para corrigir uma fratura que teve no duelo.

Após o confronto com Romero, o paraense teve altos e baixos na carreira até se aposentar. O paraense perdeu para Derek Brunson na sequência, contudo, ganhou outras duas lutas seguidas no UFC, contra Vitor Belfort e Erik Anders. Além disso, Lyoto venceu Rafael Carvalho e Chael Sonnen no Bellator. No entanto, nos duelos seguintes, acumulou quatro derrotas e se aposentou.

Machida, que ficou conhecido como The Dragon, fez história na organização ao conquistar o cinturão do meio-pesado invicto. Foram 26 vitórias e 12 derrotas em 19 anos de carreira.

Atualmente, Lyoto tem 46 anos e faz parte da nova organização de MMA, a Global Fight League. Contudo, o paraense não deve fazer nenhuma luta no evento, já que foi contratado como gerente para uma equipe de São Paulo.

Yoel Romero também foi escolhido para fazer parte da organização, mas entrou como um dos atletas. O cubano tem 47 anos e continua ativo. A última luta do ex-UFC foi na PFL, onde venceu o brasileiro Thiago Marreta.