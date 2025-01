Algoz de Anderson Silva e Lyoto Machida, ex-campeão do UFC anuncia aposentadoria

Um dos grandes lutadores do UFC, responsável pelo fim do reinado de Anderson Silva, o estadunidense Chris Weidman anunciou sua aposentadoria do MMA. A informação foi confirmada pelo próprio lutador, que está com 40 anos, na última sexta-feira (17), durante a pesagem do UFC 311.

Weidman é ex-campeão do peso-médio do UFC. O estadunidense chegou ao topo da modalidade quando derrotou Anderson Silva no UFC 162, em julho de 2013. Na época, o lutador pôs fim à invencibilidade de 17 lutas do brasileiro.

Foi contra Weidman também que o Spider fraturou a perna, lesão que deixou Silva afastado dos octógonos por cerca de dois anos. Depois disso, o brasileiro não conseguiu se recuperar na organização.

Chris ainda defendeu o cinturão mais duas vezes, contra o paraense Lyoto Machida, ex-campeão do meio-pesado, e contra Vitor Belfort, tendo vencido as duas lutas.

Desde 2015, quando perdeu o cinturão para Luke Rockhold, o norte-americano vinha de resultados instáveis, sem conseguir emplacar uma sequência de vitórias. Weidman tem no currículo 16 triunfos e oito derrotas.

"Foi uma viagem. De ser um campeão mundial invicto e ser capaz de vencer um dos maiores de todos os tempos em Anderson Silva, e depois poder defender meu cinturão três vezes contra algumas das maiores lendas do esporte", disse o lutador, que destacou que seu corpo já não é mais o mesmo e que cirurgias e lesões o afetaram muito.

"Mesmo com tudo que aprendi sobre mim mesmo ao lidar com adversidade e lesões. Tive 30 cirurgias. Fiz meu corpo passar por muita coisa e conseguir superar muito disso sempre foi difícil. Tenho orgulho de que o UFC me deu um espaço para competir contra os melhores lutadores do mundo. Tenho orgulho do meu currículo e dos tipos de caras que pude enfrentar", completou o norte-americano.