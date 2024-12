De volta! Paraense faz retorno com vitória após ser demitido do UFC por morder adversário 

O paraense Igor Severino está de volta! Após nove meses afastado do octógono por morder um adversário no UFC, o lutador retornou aos eventos com uma vitória expressiva. Severino derrotou o dinamarquês Jonas Magard no último domingo (29), no Oktagon MMA, realizado na República Tcheca.

A vitória de Igor veio em uma decisão dividida após três rounds intensos. Os dois lutadores protagonizaram uma verdadeira guerra no octógono, empolgando os torcedores presentes. No final, dois juízes deram a vitória ao paraense, enquanto um pontuou a favor do dinamarquês.

Este foi o nono triunfo de Igor Severino, que possui um cartel quase impecável, com apenas uma derrota em sua carreira. Além do impacto do resultado em seu retorno, o atleta se destacou ainda mais por vencer um ex-campeão da categoria dos galos do Oktagon MMA.

O lutador, de 21 anos, é considerado uma grande promessa do MMA. Sua ascensão chamou a atenção do UFC, organização na qual estreou em março. Contudo, o que parecia ser o início de um sonho tornou-se um pesadelo.

No segundo round de sua luta de estreia pelo UFC, Igor mordeu o adversário, André “Mascote” Lima, e foi desclassificado. Após o incidente, o paraense foi demitido da organização e recebeu uma suspensão de nove meses da Comissão Atlética de Nevada, nos Estados Unidos.

Apesar de enfrentar duras críticas nas redes sociais, Igor decidiu transformar o episódio polêmico em uma oportunidade. Em sua reestreia no evento europeu, o lutador entrou no cage utilizando uma máscara de Hannibal Lecter, vilão icônico do cinema e da literatura.

“A mordida se tornou viral no mundo inteiro. Canais de notícias que não têm nada a ver com MMA estavam falando sobre isso, então agora estou usando isso a meu favor. Tenho a máscara, estou me divertindo, mas é só uma brincadeira, isso não vai acontecer de novo”, afirmou Severino em entrevista ao site MMA Fighting.