Ex-UFC, paraense vence no Karate Combat e pede namorada em casamento após triunfo

O paraense Rafael "The Turn" Alves, ex-atleta do UFC, brilhou na última quinta-feira (19), no Karate Combat 51, nos Estados Unidos. O lutador deu show no pit [arena de luta] e venceu o estadunidense Khama Worthy por decisão unânime dos juízes.

Apesar de a decisão ter sido por pontos, não houve dúvidas sobre a vitória do paraense. Rafael conseguiu impor seu jogo, caracterizado pela agressividade. Já nos minutos iniciais, tentou surpreender o adversário com um golpe de capoeira.

Nos rounds seguintes, The Turn sentiu mais o desgaste e diminuiu o ritmo. Contudo, o lutador seguiu melhor que Worthy e conectou bons golpes que garantiram pontos importantes para sacramentar a vitória no combate.

VEJA MAIS

No final, os juízes decretaram vitória de Rafael em todos os três assaltos. Esta é a terceira vitória consecutiva de Alves no Karate Combat. O lutador era atleta do UFC, mas deixou a organização em 2023 após duas derrotas consecutivas.

Pedido de casamento

Além do show protagonizado pelo lutador, Rafael Alves também chamou a atenção por outro momento emocionante. Após a vitória, enquanto concedia a entrevista pós-luta no pit, o atleta aproveitou o momento para pedir sua namorada em casamento.

The Turn pediu para que sua companheira subisse no pit, ajoelhou-se e fez o pedido, para o delírio dos fãs.

Carreira

Rafael Alves, de 34 anos, é natural de Belém. O paraense começou a carreira em 2007, em eventos regionais. Em 2020, participou do Contender Series, reality do presidente do UFC, Dana White, e conseguiu um contrato com a organização. No entanto, o lutador não conseguiu se firmar no Ultimate. Em quatro lutas, "The Turn" conquistou apenas uma vitória.

Após deixar o evento, Alves ainda fez um duelo de MMA no Peak Fighting, em outubro de 2023, e venceu. Desde então, o atleta tem se dedicado ao Karate Combat, que é focado exclusivamente na luta em pé. Agora, ele está próximo de disputar o cinturão no próximo combate.