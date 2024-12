Paraense suspenso por morder adversário no UFC faz retorno em evento na República Tcheca

O paraense Igor Severino, demitido do UFC após morder o adversário, o também brasileiro André "Mascote", durante luta na organização, já tem seu retorno ao octógono definido. O lutador, que tem 21 anos, assinou contrato com o evento Oktagon MMA e fará sua estreia no dia 29 de dezembro, na República Tcheca.

Severino estreará na organização contra um nome de peso, o dinamarquês Jonas Magard, ex-campeão da categoria dos galos (até 61 kg). No anúncio da luta, o paraense destacou a felicidade e empolgação para fazer a primeira luta no evento e retomar sua carreira após o episódio no UFC.

“Vou estrear no Oktagon MMA contra Jonas Magard. Estou muito empolgado para essa luta. Mal posso esperar para ir lá e dar um show para todos. Jonas, vejo você em breve. Estou pronto. 29 de dezembro, vamos lá”, declarou o paraense.

Carreira

Igor Severino ficou conhecido após um episódio inusitado no UFC. Na luta de estreia no UFC, que ocorreu em março, o paraense mordeu o brasileiro André "Mascote" no braço. A atitude não é permitida pela organização e, após análises, o atleta foi desclassificado do combate. Em seguida, o Ultimate divulgou uma nota afirmando que o lutador havia sido demitido e não fazia mais parte do plantel do evento.

Além disso, após o incidente, a Comissão Atlética de Nevada, nos Estados Unidos, aplicou uma suspensão de nove meses ao paraense. Com isso, a estreia no evento europeu marca um recomeço na carreira de Severino.

Natural de Juruti, interior do Pará, Igor começou sua carreira no MMA em 2018. Passou por eventos regionais até chegar ao Jungle Fight. O lutador chegou ao UFC invicto, com oito vitórias, e era considerado uma promessa do esporte. Agora, o paraense tem oito triunfos e uma derrota e vive um momento de recomeço.