Ex-campeão do UFC, Conor McGregor é condenado na justiça por agressão sexual

Conor McGregor, ex-campeão do UFC, foi condenado por agressão sexual em uma ação civil na Irlanda. O crime aconteceu em 9 de dezembro de 2018, e o veredito foi anunciado nesta sexta-feira (22/11), em Dublin.

No momento da sentença, McGregor estava acompanhado da esposa, Dee Devlin, e da mãe, Margaret, assim como a vítima, Nikita Hand, que receberá uma quantia milionária do lutador.

Segundo o jornal Irish Mirror, o valor estipulado foi de cerca de 250 mil euros, equivalente a quase R$ 1,8 milhão. Por se tratar de um processo civil, o lutador irlandês não será preso.

Após o veredito, Nikita Hand fez uma declaração emocionada do lado de fora do tribunal, destacando o apoio que recebeu ao longo de todo o processo judicial.

Veja a declaração de Nikita Hand:

“Gostaria de começar dizendo que estou impressionada e tocada pelo apoio que recebi de todos. Primeiro, quero agradecer à equipe jurídica e meus três advogados, John Gordon, Ray Boland e Sean. Eles foram incríveis do começo ao fim. Quero agradecer ao Sr. juiz Alexander Owens, ao júri, a todas as testemunhas, quero agradecer aos médicos, enfermeiros e a todos na unidade de tratamento de agressão sexual no Hospital Rotunda por cuidarem de mim, especialmente meu médico Frank Clarke.

Quero agradecer ao Rape Crisis Centre, especialmente Cliona, que esteve ao meu lado durante todo esse período. Quero agradecer a todos os guardas e à equipe da ambulância. Quero agradecer a todas as mulheres e homens que me apoiaram durante todo esse julgamento. Para cada pessoa que me enviou um cartão, uma carta, um e-mail, tudo, não passou despercebido. Obrigada. Eu realmente aprecio muito isso.

Quero agradecer ao meu parceiro Gary, que tem me apoiado tanto nos últimos quatro anos e que segurou minha mão durante o julgamento e em todos os outros dias.

Quero agradecer à minha mãe e a toda a minha família e amigos. Por fim, quero agradecer à minha filha Freya, a quem sou muito grata. Ela me deu muita força e coragem nos últimos seis anos durante esse pesadelo para continuar lutando por justiça.

Quero mostrar a Freya e a todos os outros meninos e meninas que vocês podem se defender. Se algo acontecer com vocês, não importa quem seja a pessoa, a justiça será feita. A todas as vítimas de abuso sexual. Espero que minha história seja um lembrete de que, não importa o quanto vocês tenham medo, falem. Vocês têm voz e continuem lutando por justiça.

Sei que isso impactou não só a minha vida, a da minha filha, da minha família e dos meus amigos tremendamente, e é algo que nunca esquecerei pelo resto da minha vida. Mas agora que a justiça foi feita, posso tentar seguir em frente e olhar para o futuro com minha família, amigos e minha filha”, encerra.