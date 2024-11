Ex-campeão do UFC, Conor McGregor é acusado de estupro na Irlanda

O ex-campeão do UFC Conor McGregor enfrenta uma grave acusação de estupro em um tribunal na Irlanda. A denúncia foi formalizada por Nikita Ni Laimhin, que alega ter sido abusada sexualmente pelo lutador em 9 de dezembro de 2018, em Dublin, capital irlandesa. Além de McGregor, outro homem, identificado como James Lawrence, também é apontado como envolvido no suposto crime. O caso foi registrado no Tribunal Superior de Dublin nesta terça-feira (5).

Segundo informações da promotoria, McGregor e a denunciante já se conheciam, pois mantinham contato pelas redes sociais e tinham amigos em comum. Na noite do suposto crime, McGregor teria buscado Nikita e duas amigas em um salão e, em seguida, feito uma parada para que James Lawrence se juntasse ao grupo.

Os quatro seguiram para um hotel, onde McGregor teria convidado Nikita para seu quarto. De acordo com a promotoria, a mulher teria recusado as investidas do lutador, que teria forçado a relação.

A defesa do ex-campeão do UFC nega as acusações, afirmando que o encontro foi consensual. Em sua declaração, os advogados de McGregor argumentam que a denúncia é uma tentativa de extorsão por parte da mulher, e que ela não teria provas suficientes para sustentar as acusações.

No entanto, o juiz responsável pelo caso afirmou que existem evidências que indicam que McGregor e Lawrence "a violaram de fato", dando seguimento ao processo.

A acusação contra Conor McGregor gerou grande repercussão na mídia internacional e entre os fãs de MMA. O lutador, conhecido por sua personalidade polêmica e comportamento extravagante, já esteve envolvido em outras controvérsias ao longo de sua carreira.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)