McGregor anuncia retorno diante de Chandler em 29 de junho de 2024

Conor McGregor já fez o esperado anúncio sobre sua volta. Em vídeo postado nas redes sociais, “Notorious” afirmou que enfrentará Michael Chandler no dia 29 de junho de 2024 em evento do UFC em Las Vegas. Ainda segundo McGregor, a luta será na categoria até 83,9kg, ou seja, no peso-médio, bem cima da divisão que ambos estão originalmente, dos leves (até 70,8kg). Essa será a primeira de Conor McGregor desde que quebrou a perna na derrota para Dustin Poirier no UFC 264, em julho de 2021. O ex-campeão de duas divisões não vence uma luta desde que derrotou Donald Cerrone no UFC 246, há quatro anos.

Rizin 45 fecha temporada com vitórias brasileiras

O Rizin 45 agitou a arena em Saitama, no Japão, no último grande evento de MMA da temporada 2023. O card contou com duas disputas de título, somou duas vitórias brasileiras e ainda teve uma derrota do filho de uma lenda do futebol japonês. Na co-luta principal, o japonês Kai Asakura se tornou o novo campeão peso-galo (até 61kg) ao nocautear o americano Juan Archuleta com uma joelhada no corpo, aos 3min20s do segundo round. Na luta principal, Kyoji Horiguchi se tornou o primeiro campeão peso-mosca (até 57kg) do Rizin. Ele derrotou Makoto Shinryu numa revanche. A primeira luta aconteceu em julho e terminou em apenas 25 segundos, quando uma dedada acidental resultou em “no contest”.

Larissa Pacheco faz história no PFL

A paraense Larissa Pacheco fez história na PFL e deu o primeiro passo para alcançar o sonhado status de lenda do esporte. A atleta venceu Marina Mokhnatkina nas finais da temporada em 2023 e conquistou pela segunda vez o título da PFL, desta vez na categoria peso-pena (até 65,8kg). Como já havia vencido em 2022 nos leves (até 70,3kg), a paraense se tornou a primeira lutadora, entre homens e mulheres, a ser campeã em duas divisões de peso na organização.

A final da PFL 2023 foi a 10ª vitória consecutiva de Pacheco, que atropelou no PFL nos últimos três anos. O duelo com Mokhnatkina não foi tão rápido quanto os últimos. Após nocautear duas adversárias em menos de um minuto nas duas fases anteriores do GP, Larissa precisou fazer cinco rounds contra a russa e ainda se livrar de finalizações bem encaixadas para sair com o cinturão e o prêmio milionário pela segunda vez na carreira.

Georges St-Pierre mantém aposentadoria e nega luta contra ex-astro do UFC

Georges St-Pierre, considerado por muitos como o maior lutador de MMA de todos os tempos, recusou uma proposta milionária para enfrentar Tyron Woodley, ex-campeão dos meio-médios (até 77kg.) do UFC. Georges St-Pierre, de 42 anos, é dono de uma das carreiras de maior sucesso na história do MMA. Em sua trajetória no esporte, o canadense disputou 28 lutas, venceu 26, perdeu duas e conquistou cinturões nos meio-médios e médios. GSP se apresentou pela última vez em 2017, quando finalizou Michael Bisping.

Ex-campeã de MMA morre em acidente de carro em Ubatuba

O meio do MMA recebeu com tristeza a notícia da morte de Renata Baldan, uma das primeiras mulheres a se destacar no esporte no Brasil. Ela sofreu um acidente de carro na rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Rio Escuro, em Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo, por volta das 8h47 da manhã da última quarta-feira (27/12).