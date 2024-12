Canaã dos Carajás recebe a primeira edição do MTV Combate Canaã neste sábado

A cidade de Canaã dos Carajás será palco da primeira edição do evento de MMA MTV Combate Canaã, que promete emocionar o público paraense com uma noite de lutas intensas e entretenimento de alta qualidade. O evento acontecerá neste sábado, a partir das 20h, no Na Rua Stage Music.

A luta principal colocará frente a frente Erick Silva, representante de Canaã dos Carajás, e Rubens Lisboa, de Tailândia, no Pará. Além disso, o evento contará com um duelo especial entre o influenciador digital conhecido como "Rei Porter", figura popular da cidade, e o repórter "Inflamável" Thiago.

Ingressos já estão à venda no Na Rua Stage Music. Confira o card completo das lutas:

Card de Lutas:

01 - Edson vs. Lucas

02 - Eduardo "Super Choque" vs. Yan "Black"

03 - Oliveira vs. Carlos

04 - Jhon "DRX" vs. Maxsuel

05 - Wellington "Lobo" vs. Natanael

06 - Junior Braga vs. Gustavo "Ligeirinho"

07 - Erick Silva vs. Rubens Lisboa

Bicampeão da PFL, Magomed Magomedkerimov quer liberação para ingressar no UFC

Duas vezes campeão da temporada de meio-médios da PFL, Magomed Magomedkerimov está interessado em fazer uma transição para o UFC.

Com um recorde de 34-6, Magomedkerimov passou quase metade de sua carreira profissional competindo na PFL. O lutador russo conquistou os títulos em 2018 e 2023, mas agora demonstra desejo de buscar novos desafios.

“Estou esperando a PFL me liberar”, disse Magomedkerimov ao site Meta Ratings, em russo (tradução via Google). “Quero testar minha força no UFC. Se eu puder chegar a um acordo para rescindir meu contrato, falarei sobre a mudança. Caso contrário, terei mais uma luta na PFL.”

PFL anuncia confronto entre campeões: PFL x Bellator

A Professional Fighters League (PFL) confirmou nesta sexta-feira (29) um confronto de pesos-pesados entre Vadim Nemkov e Ante Delija, campeão da franquia em 2022. A luta está marcada para o dia 25 de janeiro, nos Emirados Árabes Unidos, como parte da Champions Series Dubai.

Cotovelada brutal deixa Taila Santos indefesa; Dakota Ditcheva mantém cinturão da PFL

Durante a luta co-principal do Campeonato Mundial da PFL na Arábia Saudita, Taila Santos foi derrotada por Dakota Ditcheva após uma cotovelada brutal que a deixou indefesa.

O golpe, recém-permitido pela liga, acertou em cheio o rosto da brasileira, que não conseguiu se recuperar. Com isso, "Dangerous" Dakota Ditcheva manteve o cinturão da categoria peso-mosca feminino (até 56,7 kg) e segue invicta na organização.