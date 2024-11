Deiveson Figueiredo perde luta contra Petr Yan em Macau, na China

Por pontos em decisão unânime da arbitragem, Petr Yan venceu Deiveson Figueiredo neste sábado (23), em luta pelo “main event” do UFC Macau no peso-galo.



Foram cinco rounds em que Yan mostrou muita potência nos golpes, boa defesa no jiu-jitsu e dominou praticamente todo o confronto, dando fim à invencibilidade do brasileiro no peso-galo. Com a vitória, Petr deverá receber uma chance de disputar o cinturão até 61kg.



O primeiro round começou com o brasileiro levando o rival para o chão. Apostando no jiu-jitsu, Deiveson teve o controle da luta no solo, mas viu uma reação do russo, que conseguiu ficar por cima e teve a oportunidade de desferir golpes. Mesmo assim, o “Deus da Guerra” se soltou, e o round terminou com os dois lutadores em pé, com leve vantagem de Petr.

Já o segundo round foi marcado por chutes de yan em Deiveson, que teve dificuldade em conseguir uma entrada para levar o rival ao chão e acabou sofrendo, sem sucesso ao tentar encaixar sequências. Nos últimos segundos do round, o russo ainda conseguiu uma grande queda contra Figueiredo, vencendo o round.O russo acertou um forte golpe no brasileiro no terceiro round, levando Deiveson ao chão, emendando uma sequência de golpes para cima dele, que conseguiu se recuperar e voltou a ficar de pé.No quarto round, Deiveson levou o russo para a grade, tentando desgastar o rival e levá-lo mais uma vez ao chão. Na reta final, Deiveson acertou um direto que balançou Petr e agitou a galera no ginásio, indo para o quinto e derradeiro round com moral para buscar uma virada.

Petr Yan venceu Deiveson Figueiredo no quinto round por pontos em decisão unânime da arbitragem.