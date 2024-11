Na melhor versão, Deiveson Figueiredo encara russo no UFC e projeta nocaute: 'Mais um oponente'

O paraense Deiveson Figueiredo retorna ao octógono neste sábado (23) no UFC Macau, na China. Conhecido como "Daico" ou "Deus da Guerra", o lutador enfrentará o ex-campeão dos galos Petr Yan na luta principal da noite. O confronto reúne dois ex-campeões que buscam se reposicionar na corrida pelo título da divisão até 61 kg.

Entre 2020 e 2021, Deiveson foi dominante na categoria dos moscas. O paraense conquistou o cinturão ao derrotar Joseph Benavidez e fez três defesas de título antes de ser superado pelo mexicano Brandon Moreno. No ano seguinte, recuperou o título, mas em 2023 voltou a ser derrotado por Moreno. Enfrentando dificuldades para bater o peso nos moscas, Daico decidiu subir para os galos, onde acredita ter encontrado sua melhor forma.

"Por muito tempo, lutei na categoria dos moscas, onde me sacrificava muito. Agora, me encontrei nesta divisão, onde meu corpo e minha mente estão sempre saudáveis. Sinto-me muito forte aqui, me encontrei nela e agora estou vencendo e finalizando minhas lutas", declarou o lutador.

Esta será a quarta luta de Deiveson no peso-galo. Até o momento, ele acumula três vitórias na divisão, incluindo uma sobre o ex-campeão Cody Garbrandt. Desta vez, enfrentará o russo Petr Yan, também ex-campeão. Reconhecido por sua trocação, Yan nunca foi derrotado por nocaute.

Apesar da agressividade do adversário, Figueiredo demonstrou confiança e afirmou estar preparado para o duelo, prometendo buscar o nocaute.

"Ele é só mais um oponente. Todos os caras que enfrentei nesta categoria são grandes nomes, e tudo o que está na minha mente é entrar lá e nocauteá-lo", projetou o paraense.

Em busca de história

Desde que subiu para o peso-galo, o principal objetivo de Deiveson tem sido ser competitivo o suficiente para disputar o cinturão. Com bons desempenhos na nova categoria, ele pode se tornar o próximo desafiante ao título.

"Vencendo o Petr Yan, com toda certeza estarei qualificado para lutar pelo cinturão. Ele é muito bom na trocação, e treinei bastante para enfrentá-lo. Depois de vencê-lo, quero enfrentar o Merab [Dvalishvili]", afirmou.

Merab Dvalishvili, natural da Geórgia, conquistou o título neste ano ao derrotar o americano Sean O'Malley. O atual campeão já declarou interesse em enfrentar Deiveson Figueiredo em sua primeira defesa. Caso vença o duelo pelo cinturão, o paraense se juntará ao seleto grupo de lutadores que foram campeões em duas categorias diferentes no UFC.

"Conquistando o cinturão dos galos, entrarei para a história como um dos duplos campeões. Vou trabalhar duro para isso e que seja feita a vontade de Deus", concluiu.

Aos 36 anos, Deiveson Figueiredo soma 24 vitórias, três derrotas e um empate em seu cartel. Já Petr Yan, conhecido como "No Mercy" ("Sem Misericórdia", em tradução livre), tem 31 anos e um recorde de 17 vitórias e cinco derrotas.

Sobre o evento

O UFC Macau será realizado em um horário diferenciado para o público brasileiro. Por ocorrer na Ásia, o card preliminar começa às 5h (horário de Brasília), enquanto o card principal está marcado para as 8h deste sábado (23).