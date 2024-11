Adversário de Deiveson Figueiredo no UFC promete luta difícil para o paraense: 'Não estou blefando'

O paraense Deiveson Figueiredo enfrenta um desafio importante no próximo sábado (23), no UFC. Na luta principal do evento em Macau, na China, o lutador medirá forças com o russo Petr Yan. O combate está cercado de tensão entre os atletas, pois pode definir o próximo desafiante ao título dos galos. Na primeira encarada pública entre os dois, já foi possível sentir o clima do confronto.

No momento em que Yan e Figueiredo se encararam, o russo disse algo ao paraense que não foi captado pelas câmeras. Em entrevista ao site MMA Fighting, Yan revelou o que havia falado ao ex-campeão do peso-mosca.

“Eu apenas disse a ele que será uma noite muito difícil e dura para ele, algo que ele nunca enfrentou antes. Não estou blefando, nem jogando jogos mentais. Sinceramente, acredito que ele nunca enfrentou nada como o que vai enfrentar neste sábado. Ele nunca teve os desafios que eu tive”, afirmou o ex-campeão.

Petr Yan é ex-campeão do peso-galo. O russo conquistou o título em 2020 ao derrotar o brasileiro José Aldo por nocaute técnico. Contudo, na primeira defesa, foi desclassificado e perdeu o cinturão para o estadunidense Aljamain Sterling. Apesar de recuperar o posto de forma interina ao vencer Cory Sandhagen, Yan foi derrotado na revanche com Sterling.

Após o segundo revés contra Sterling, Yan sofreu mais duas derrotas consecutivas e só voltou a vencer em março, quando superou o chinês Song Yadong. Agora, diante de Deiveson, o russo busca emplacar mais um triunfo e se recolocar em uma posição de destaque para disputar novamente o cinturão.

Conhecido como No Mercy (“Sem Misericórdia”, em tradução livre), Petr Yan tem 31 anos e um cartel de 17 vitórias e cinco derrotas.

Deiveson Figueiredo também está na briga por uma nova chance ao cinturão. O paraense subiu de categoria em 2023 para escrever uma nova história nos galos. Desde então, o lutador, conhecido como Daico, o "Deus da Guerra", já derrotou três nomes de peso na divisão: Rob Font, o ex-campeão Cody Garbrandt e Marlon Vera.

Em sua carreira, o atleta paraense de 36 anos soma 24 vitórias, três derrotas e um empate. Se vencer no próximo sábado, Figueiredo alcançará sua quarta vitória consecutiva e se colocará como um forte candidato ao cinturão dos galos.