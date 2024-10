Deiveson Figueiredo enfrenta Petr Yan no UFC Macau em novembro

A trajetória de Deiveson Figueiredo rumo a uma disputa pelo cinturão no peso-galo (até 61,2 kg) teve um novo e importante capítulo confirmado. O ex-campeão peso-mosca (até 56,7 kg) retorna ao octógono para enfrentar o ex-campeão dos galos Petr Yan no UFC Macau, evento marcado para o dia 23 de novembro.

Bicampeão dos moscas entre 2020 e 2022, Deiveson está invicto desde que subiu de categoria para o peso-galo. Na nova divisão, o "Deus da Guerra" derrotou Rob Font, Cody Garbrandt e, mais recentemente, o equatoriano Marlon Vera, ex-desafiante ao cinturão. Do outro lado, Petr Yan foi campeão dos galos entre 2020 e 2021, sendo destronado por Aljamain Sterling em sua primeira defesa de título. Após sofrer três derrotas consecutivas, o russo se recuperou com uma vitória sobre Song Yadong no UFC 299, realizado em março deste ano.

Jungle Fight 130: Vitor Costa se torna campeão duplo e Tiago Pereira defende cinturão

Vitor Costa, de 24 anos, entrou para o seleto grupo de campeões em duas divisões de peso diferentes do Jungle Fight de forma simultânea. Já detentor do cinturão dos pesos-médios, o capixaba conquistou o título dos meio-pesados no último sábado (28), em São Paulo, na edição que celebrou oss. 21 anos do maior evento de MMA da América Latina. Ainda no card, o maranhense Tiago Pereira unificou o título dos pesos-galos.

Renato Moicano domina Saint Denis e emplaca quarta vitória consecutiva

Realizado no último sábado (28), na França, o UFC Paris prometia ser uma grande festa para o MMA francês, com a maioria dos lutadores locais vencendo no card principal. No entanto, Renato Moicano frustrou os planos da torcida. Na luta principal, o brasileiro deu um verdadeiro show e, após dominar Benoit Saint Denis no primeiro round, foi declarado vencedor por nocaute técnico (interrupção médica) no segundo assalto, conquistando sua quarta vitória consecutiva.

Diego Lopes será reserva na disputa de cinturão entre Ilia Topuria e Max Holloway

No último sábado (28), Diego Lopes anunciou, por meio de suas redes sociais, que foi oficialmente escolhido como reserva para a disputa de cinturão entre Ilia Topuria e Max Holloway, que se enfrentarão na luta principal do UFC 308, no dia 26 de outubro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.