Ex-campeão do UFC, Fabrício Werdum surpreende e anuncia retorno ao MMA aos 47 anos

Um dos grandes nomes do MMA mundial, o brasileiro Fabrício Werdum anunciou seu retorno ao MMA aos 47 anos. O lutador estava sem lutar desde setembro de 2023 e parecia encaminhar sua aposentadoria. Contudo, o peso-pesado afirmou que em abril vai voltar ao mundo das lutas.

"Como é bom estar vivo! Quem disse que eu estava aposentado? Em abril estou de volta", escreveu o lutador em uma publicação no Instagram.

A última luta do brasileiro foi contra o compatriota e também ex-campeão do UFC Júnior Cigano, no evento Gamebred Bareknuckle, quando perdeu por decisão dividida.

Werdum tem vinculo com o Global Fight League, nova organização de MMA que promete movimentar a modalidade nos próximos anos. Apesar disso, o lutador não informou onde será o combate ou quem será seu adversário.

Fabrício ficou conhecido no mundo das lutas com o apelido de "Vai Cavalo". No peso-pesado do UFC, o brasileiro chocou o mundo quando venceu Cain Velasquez e conquistou o cinturão da categoria. O lutador faz parte da geração do paraense Lyoto Machida, da lenda Anderson Silve e outros nomes que marcaram a modalidade. Na carreira, o Werdum tem 24 vitórias, 10 derrotas e um empate e uma luta sem resultado.