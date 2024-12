Novo evento de MMA Global Fight League (GFL) assina com Wanderlei, Werdum e Cigano

Um novo evento promete revolucionar o MMA mundial. A Global Fight League (GFL), anunciada pelo fundador Darren Owen em entrevista ao jornalista canadense Ariel Helwani, terá um formato inovador. Assim como a PFL, a disputa será no modelo de liga, mas a novidade é que a competição acontecerá entre seis equipes.

Os times da GFL serão compostos por 20 atletas, sendo dois lutadores de cada uma das dez categorias — sete masculinas e três femininas. O formato contará com uma temporada regular, onde as quatro melhores equipes avançarão para os playoffs. A competição adotará um sistema de pontuação baseado em vitórias — por via rápida ou decisão —, empates e derrotas.

Grandes nomes já foram anunciados como parte do elenco da GFL, como Wanderlei Silva — que fez história no extinto Pride e ingressou neste ano no Hall da Fama do UFC. Fabrício Werdum e Junior Cigano, dois ex-campeões dos pesos-pesados do Ultimate, também estão confirmados.

Além dos brasileiros, mais seis atletas que conquistaram cinturões na franquia de Dana White estarão em ação no novo evento. São eles: Andrei Arlovski, Anthony Pettis, Ben Henderson, Frank Mir, Luke Rockhold, Renan Barão e Tyron Woodley. Outros nomes de destaque, como Alexander Gustafsson, Francisco “Massaranduba”, Gegard Mousasi, Kevin Lee, Marlon Moraes e Rousimar “Toquinho”, também foram anunciados.

Deiveson provoca campeão Pantoja e abre caminho para retornar ao peso-mosca: ‘Eu venci’

Após Demetrious Johnson recusar o desafio feito por Alexandre Pantoja e ressaltar que não pretende voltar a lutar, Deiveson Figueiredo se colocou à disposição para enfrentar o brasileiro. Um dos únicos lutadores a vencer Pantoja no UFC, Deiveson concedeu entrevista ao site MMA Fighting e afirmou que aceitaria lutar contra Pantoja mais uma vez, desde que a disputa seja pelo cinturão peso-mosca, categoria em que já foi campeão.

“Eu vi que ele desafiou Demetrious Johnson e eu me voluntariei (para lutar contra Pantoja). Demetrious está aposentado e não quer lutar novamente. Se ele está procurando alguém para enfrentar, por que não mencionou o meu nome? Eu o venci quando estava no peso-mosca. Se o UFC quiser me colocar contra ele, estou aberto a descer para os 57 kg para esta luta”, declarou Deiveson.

“Evoluí muito, tanto na parte em pé quanto no grappling. Fiquei mais inteligente, e o Pantoja é um lutador que anda para frente o tempo todo. (...) Meu estilo é muito complicado para o Pantoja. Assista à nossa luta. Foi uma luta louca, vamos colocar dessa forma, mas eu ganhei todos os três rounds. Estou disponível, cara. Ele desafiou um lutador aposentado. Ele tem que desafiar um lutador ativo, e eu estou disposto a fazer isso”, finalizou.

Buckley domina Covington e vence por interrupção médica

O UFC realizou seu último evento do ano neste sábado, em Tampa, nos Estados Unidos, com o polêmico Colby Covington na luta principal da noite. Ele encarou Joaquin Buckley e foi completamente dominado, sofrendo lesões que levaram à interrupção médica no terceiro round.

Ariel Machado se torna o primeiro brasileiro campeão do GP mundial do K-1

O paranaense Ariel Machado fez história no último sábado, em Tóquio, no Japão. O kickboxer se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o título do GP mundial peso-absoluto do K-1, um dos principais eventos de *kickboxing* do mundo, ao derrotar três oponentes por nocaute técnico na mesma noite.

Botafogo supera Cruzeiro e conquista título do BJJ Clubes 2024

A temporada 2024 do BJJ Clubes teve sua grande final realizada neste domingo, 15 de dezembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. Na disputa pelo título e um cheque de 150 mil reais, Botafogo e Cruzeiro mediram forças em um confronto por equipes, que terminou com vitória do time carioca por 5 a 2.

Em noite de nocautes no Shooto Brasil 127, Wildemar Souza conquista cinturão dos meio-pesados

O Shooto Brasil tem um novo campeão! Realizado na última sexta-feira (13), na Upper Arena, no Rio de Janeiro, o Shooto 127 consagrou Wildemar Souza como o novo dono do cinturão dos meio-pesados da organização. Na luta principal do evento, Wildemar subiu ao *cage* para desafiar Flávio Magon, que detinha o título, e venceu por nocaute técnico com golpes da montada no segundo round.

“O Shooto Brasil 127 foi a coroação de um grande ano da nossa organização, com muitos eventos, lutas de alto nível e diversos lutadores revelados. Em 2025, voltaremos ainda melhores”, afirmou o presidente André Pederneiras.

RESULTADOS COMPLETOS

Shooto Brasil 127

Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024

Upper Arena, Rio de Janeiro-RJ

Card Principal:

- Wildemar Matheus venceu Flávio Magon por nocaute técnico no 2R

- Rogério Sobrinho venceu João Vitor “The Diamond” por nocaute no 1R

- Damian Pasgal venceu Wesley da Silva por nocaute no 1R

- Breno Yuri venceu Leandro de Mesquita por decisão unânime

- Mateus “I’m Ready” Soares venceu Wallace Lopes por nocaute técnico no 3R

- Lucas Caldas venceu Marcos “Ogro” por nocaute no 1R

- Antônio Cleverson venceu Eliel dos Santos por nocaute no 1R

Card Preliminar:

- Leidiane de Sá venceu Gisele Libânio por nocaute técnico no 1R

- Marney Max venceu Esteferson Paula por nocaute no 1R

- Pedro Henrique venceu Douglas Machado por desqualificação (golpe ilegal)

- Douglas da Lapa venceu Tadd Ilgas por decisão unânime

- Ricardo Alexandre venceu Danilo Marques por finalização no 1R

- Lucas Matheus venceu Jiderson Azevedo por finalização no 1R