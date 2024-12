Paraense Amanda Lemos vai enfrentar jovem promessa do UFC em março, diz site

A paraense Amanda Lemos deve voltar a subir no octógono em março, no UFC 313. Conforme informações do site Ag.Fight, a lutadora vai enfrentar a também brasileira Iasmin Lucindo na categoria peso-palha (até 52 kg) feminino.

O duelo será um confronto de gerações. Amanda tem 37 anos, enquanto Iasmin tem apenas 22 e é considerada uma promessa na organização.

Lemos já fez seu nome no Ultimate e teve a oportunidade de disputar o cinturão, mas acabou sendo derrotada pela chinesa Weili Zhang.

VEJA MAIS

Atualmente, Amanda Lemos ocupa a quinta posição no ranking da categoria peso-palha. Após a derrota para a chinesa em 2023, a lutadora fez outras duas lutas, contra Mackenzie Dern e Virna Jandiroba, conquistando uma vitória e uma derrota, respectivamente.

Com 37 anos, a atleta de Belém tem um cartel com 14 vitórias, quatro derrotas e um empate. Amanda começou a carreira em 2014, passando por eventos nacionais até chegar ao Jungle Fight e, posteriormente, ao UFC. Na sua estreia no UFC, a paraense perdeu para Leslie Smith, mas, a partir da segunda luta, deslanchou, somando cinco vitórias consecutivas, interrompidas pela ex-campeã Jessica Andrade.

Após isso, ela emplacou mais duas vitórias e chegou à disputa pelo cinturão, mas perdeu na decisão dos juízes. Agora, Amanda busca se reencontrar para voltar a vencer e seguir no topo da categoria.

Enquanto isso, Iasmin vive uma rápida ascensão no UFC. A jovem atleta vem de quatro vitórias seguidas na organização, incluindo uma contra a também paraense Polyana Viana.

Natural de Fortaleza, a lutadora tem 17 triunfos e cinco derrotas na carreira. Iasmin começou sua trajetória profissional em 2017 e estreou no UFC em 2022, quando sofreu uma derrota para Yazmin Jauregui. Desde então, a brasileira venceu as quatro lutas consecutivas e ocupa a sétima posição no ranking da divisão.

Evento

Ainda não está confirmado qual será a luta principal da noite, mas, por ser um evento numerado, deve contar com uma disputa de cinturão.