Após derrota, paraense Amanda Lemos perde posições no ranking do UFC: confira

A derrota para a baiana Virna Jandiroba no último sábado (20) custou duas posições no ranking do peso-palha no UFC para a paraense Amanda Lemos. Com o revés, a lutadora perdeu o top 3 e deu lugar a adversária que venceu o combate.

Agora, Amanda é a quinta colocada da categoria, enquanto Jandiroba assume a terceira posição do ranking. Por conta da vitória e do destaque, Virna deve ser a próxima desafiante ao cinturão da divisão, que pertence a chinesa Zhang Weili.

Na frente da paraense está a brasileira Jéssica Andrade, Jandiroba, Yan Xiaonan- última desafiante ao cinturão - e Tatiana Suarez, que é a primeira colocada da divisão. A campeã, Zhang Weili, está no topo e ocupa a segunda posição no ranking feminino geral do UFC. Na lista do peso-por-peso, Amanda também caiu três colocações e está 15ª posição.

Paraense caiu no ranking da divisão(Reprodução / UFC)

No último sábado (20), a paraense foi derrotada no segundo round por finalização. Virna impôs o seu jogo no chão e conseguiu ser superior a Amanda. A baiana encaixou uma chave de braço que obrigou Lemos a desistir e venceu o duelo.

A finalização rendeu a Virna o bônus de Performance da Noite, com um prêmio de R$ 50 mil dólares, mais de R$ 270 mil.

Esta foi a quarta derrota da paraense no UFC e na carreira. No total, Amanda tem 14 vitórias no cartel, sendo oito no Ultimate. Em agosto de 2023, Lemos teve a chance de disputar o cinturão do peso-palha contra a chinesa, mas não fez uma boa luta e perdeu por pontos na decisão dos juízes.

Agora, aos 37 anos, a paraense precisará refazer todo o caminho no UFC para tentar chegar a uma disputa de título novamente.