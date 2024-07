VÍDEO: Veja como foi a derrota de Amanda Lemos no UFC Vegas 94

A paraense Amanda Lemos adiou uma possível disputa pelo cinturão no UFC. A lutadora foi finalizada pela baiana Virna Jandiroba no segundo round no último sábado (20), em Las Vegas. O duelo era a luta principal da noite e pode credenciar a vencedora a ser a próxima desafiante ao título da categoria peso-palha.

Amanda acabou sucumbindo ao jogo de Jandiroba e, no segundo round do combate, a baiana conseguiu encaixar uma chave de braço na paraense e finalizou a luta. A finalização rendeu a Virna o bônus de Performance da Noite, com um prêmio de R$ 50 mil dólares, mais de R$ 270 mil.

Com o resultado, Virna chega a quatro vitórias seguidas no UFC. A expectativa é que a baiana seja a próxima desafiante ao cinturão de Weili Zhang. Já a paraense precisará refazer todo o caminho novamente. Em agosto de 2023, Amanda já havia tido oportunidade de enfrentar a chinesa, mas perdeu por decisão. Após isso, venceu Mackenzie Dern e o combate contra Jandiroba era a chance dela de volta à fila pela disputa do título.

Luta

Logo no início do combate, Virna buscou a luta agarrada - que é a sua especialidade. No entanto, Amanda estava preparada para o ataque e conseguiu encaixar uma guilhotina. Contudo, a baiana não se assustou e seguiu calma para defender o ataque. Com isso, a atleta conseguiu raspar e inverteu as posições, ficando por cima, com três minutos para trabalhar.

Virna tentou um katagatame, mas a paraense também foi inteligente e defendeu bem. Nos minutos seguintes, a lutadores trocaram tentativas de finalizações. Amanda Lemos ainda acertou uma cotovelada forte no rosto de Jandiroba, que abriu o supercílio da rival.

Já no segundo round, na luta em pé, a paraense levou vantagem, com alguns golpes contundentes conectados na baiana. No entanto, após os dois minutos de luta, Virna foi para o duble leg para derrubar Amanda. As duas foram para a grade, Jandiroba acertou o rosto de Lemos e levou o duelo para o chão novamente.

Amanda caiu por cima, mas, na sua área, Virna tinha uma série de opções e buscou a finalização. Após fazer muita pressão no queixo da paraense, a baiana fez a transição para uma chave de braço e venceu o duelo.

Situação

Amanda Lemos é a terceira colocada da categoria, no entanto, com a derrota, pode perder a posição para Virna, que é a quinta do ranking. Agora, a paraense possui um cartel com 14 vitórias e quatro reveses, enquanto Jandiroba chega ao 21º triunfo e possui três resultados negativos.