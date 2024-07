O corpo manda: Paraense Amanda Lemos fala sobre luta contra Jandiroba e aposentadoria no UFC

Quem vê a expressão calma e a voz mansa da paraense Amanda Lemos não imagina que ela seja uma das maiores nocauteadoras do peso-mosca feminino do UFC. Ex-desafiante ao cinturão da divisão, a lutadora vai em busca de mais um nocaute neste sábado (20), no UFC Vegas, nos Estados Unidos, contra a baiana Virna Jandiroba.

"Com certeza eu quero nocautear Virna [Jandiroba] e fazer de tudo para não chegar no quinto round", afirmou o paraense em entrevista para o Núcleo de Esportes de O Liberal.

Amanda tem oito das 14 vitórias por nocautes. Ela vem embalada por um triunfo na organização, contra norte-americana - que tem descendência brasileira - Mackenzie Dern. A luta acabou se arrastando por cinco rounds e a lutadora de Belém teve o braço erguido no final após decisão dos juízes. Por isso, contra Virna, a paraense tratou de corrigir os erros que comentou no seu último combate para evitar que o duelo seja decidido nos pontos.

"A cada luta eu venho melhorando, evoluindo, então, da luta anterior para essa eu estou com mais armas, mais evolução e eu vou mostrar isso. Os erros que cometi na luta anterior [não vão se repetir], minhas defesas de queda está bem, minha movimentação no chão também, então, está bem melhor que a luta anterior", detalhou.

Virna, assim como Dern, é uma atleta da luta agarrada e tem um jogo parecido com a adversária anterior de Amanda. A lutadora baiana, de 36 anos, tem 13 vitórias por finalização, seis por decisão e apenas um nocaute na carreira. Por isso, a paraense conseguiu aproveitar parte do camp que fez para enfrentar Mackenzie. Com a sequência de treinamentos, Lemos está confiante que vai sair vitoriosa.

"A minha cabeça está bem, meu psicológico está forte, eu estou bem confiante, treinei muito, fiz tudo certinho e estou muito confiante na vitória. Estou bem focada, bate aquela ansiedade, eu fico ansiosa para lutar. Eu quero lutar porque eu me sinto preparada. Então eu fico já nessa expectativa, mas nada que atrapalhe", relatou a paraense.

O duelo será um confronto de estilos entre uma nocauteadora e uma finalizadora. Virna está sem perder há três lutas e a expectativa é que a vencedora do duelo seja a próxima desafiante ao cinturão.

O corpo manda

Amanda está no UFC desde 2017, mas, foi nos últimos três anos que ela realmente ganhou destaque. Após cinco vitórias seguidas, em 2022 ela fez a sua primeira luta principal em um evento do UFC ao enfrentar a ex-campeã da divisão Jessica Bate-Estaca. Lemos acabou perdendo o combate, no entanto, o duelo foi muito importante para a projeção dela no Ultimate.

Depois de outras duas vitórias, a paraense disputou o cinturão da categoria contra a campeã Weili Zhang, contudo, Amanda não conseguiu se impor na luta e foi derrotada por pontos.

Agora, aos 37 anos, idade em que muitos atletas já pensam em aposentadoria, Amanda quer o cinturão da divisão e não pensa em parar.

"Enquanto o meu corpo estive respondendo, bem, enquanto eu me sentir forte, eu estou nesse caminho, que é o que eu amo fazer. E até mesmo sobre a minha categoria, é a mesma situação, se eu bater o peso bem, sem sofrimento, eu vou estar nessa categoria", afirmou Amanda.

"Quando o meu corpo começar a sentir, eu posso pensar em subir [de divisão]. Mas eu vou de acordo com o meu corpo. Isso é o que eu amo fazer, eu vou pensar em uma aposentadoria quando o meu corpo começar a sentir e eu perceber que é hora de parar, mas, no momento, eu estou me sentindo muito bem e acredito que o meu corpo vai responder por bastante tempo ainda", completou a paraense.

A entrada de Amanda no UFC permitiu uma mudança significativa na sua vida, tanto profissional quanto pessoas. Com mais estrutura, a lutadora destacou que evoluiu bastante nos sete anos que tem na organização e que conseguiu conquistar muitas coisas.

"Depois que entrei no UFC a minha vida mudou completamente. O tempo que eu tenho de UFC é o tempo que eu tenho a minha filha, sete anos, então, foi um conjunto de coisas. Minha filha me amadureceu, o UFC, fiquei mais profissional, completa. Mudou a minha vida pessoal, hoje posso ajudar a minha família, tenho coisas que não imaginei que tivesse", destacou.

Disputa de título

Com uma vitória em cima de Virna, Amanda pode se credenciar novamente para disputar o cinturão da categoria. Na primeira oportunidade, a paraense não conseguiu mostrar o seu jogo, mas, dessa vez, com mais maturidade, a lutadora acredita que o cenário contra Weili Zhang possa ser outro.

"Uma nova disputa de cinturão eu vou estar mais completa, bem mais madura e com menos erros que cometi na luta, mais experiente... É o cenário perfeito, eu me aposentar como campeã, seria perfeito e eu estou buscando isso", finalizou Amanda Lemos.

Evento

A luta entre Lemos e Jandiroba será a principal da noite do UFC Vegas 94. O evento começa a partir das 18h, com o card preliminar. Outros quatro brasileiros também entram em ação na disputa.