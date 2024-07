Paraense Amanda Lemos faz a luta principal do UFC neste sábado (20); confira

A paraense Amanda Lemos sob no octógono neste sábado (20), no UFC Vegas 94, nos Estados Unidos A lutadora faz a luta principal da noite contra a baiana Virna Jandiroba. O combate é válido pela categoria peso-palha (até 52,1 kg) e pode definir a próxima desafiante ao cinturão.

Amanda tem 37 anos e a brasileira mais bem ranqueada da categoria. Atualmente, a paraense está na terceira posição do ranking. O bom desempenho da lutadora a levaram a uma disputa de cinturão no ano passado, no entanto, acabou derrota pela chinesa Weili Zhang na decisão dos juízes.

Após isso, a paraense se recuperou e venceu Mackenzie Dern por decisão unânime. Agora, contra Virna Jandiroba, Amanda busca a segunda vitória seguida para tentar disputar, novamente, o cinturão da divisão.

A adversária da paraense é uma oponente dura. Virna vem de três triunfos consecutivos e está na quinta colocação do ranking. Assim como para a Amanda, a luta também pode ser a chave para que Jandiroba consiga a sua primeira disputa pelo título, que ainda pertence a Zhang.

Confronto de estilos

Enquanto Amanda é striker, nocauteadora e agressiva, Virna é da luta agarrada e é considerada uma das melhores grapplers da organização. Por isso, o combate será um duelo de estilos.

A paraense tem um cartel com 14 vitórias, sendo oito por nocaute, e três derrotas. Já a baiana tem 20 triunfos na carreira, com 13 por finalização, e apenas três reveses.

Agenda

Além das duas, a noite também terá mais quatro brasileiros. Luana Carolina vai enfrentar a tcheca Lucie Pudilova no peso-mosca; Dione Barbosa encara a norte-americana Miranda Maverick, também na divisão dos moscas; Bruno Silva luta contra Cody Durden, dos EUA, na divisão até 56 kg; e Kaynan Kruschewsky duela com Kurt Holobaugh, no peso-leve.

O UFC Vegas 94 ocorre no sábado (20), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os combates começam a partir das 18 horas, com o card preliminar.