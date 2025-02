Após um ano sem lutar, paraense Polyana Viana deve enfrentar amazonense no UFC

Após mais de um ano sem lutar, a paraense Polyana Viana pode retornar ao octógono do UFC em abril. De acordo com informações do site especializado Ag.Fight, a lutadora deve enfrentar a também brasileira Jaqueline Amorim no evento marcado para o dia 26 de abril, em Kansas City, nos Estados Unidos.

O evento é o mesmo para o qual a luta entre o paraense Michel Pereira e o russo Absu Magomedov está sendo programada.

Polyana está em uma má fase na organização e precisa voltar ao caminho das vitórias para se manter no Ultimate. Nas últimas quatro lutas que fez, perdeu três, sendo duas seguidas.

VEJA MAIS

O último combate da paraense, conhecida como "Dama de Ferro", ocorreu em janeiro de 2024. Contra Gillian Robertson, Viana foi derrotada por nocaute no segundo round. Antes disso, ela já havia perdido para a também brasileira Iasmin Lucindo, em agosto de 2023.

Além disso, em um retrospecto geral, a situação de Polyana é mais delicada. A paraense está no UFC desde 2018. Desde então, fez 10 lutas e sofreu seis derrotas. Com isso, o duelo contra Jaqueline pode ser decisivo para a permanência da lutadora na organização.

Polyana tem 32 anos e luta MMA desde 2013. Ao todo, são 13 lutas e sete derrotas na carreira.

Já a adversária da paraense vive um momento melhor no UFC. Na organização desde 2023, Jaqueline tem três vitórias em quatro lutas. Natural do Amazonas, ela venceu os últimos três confrontos e perdeu apenas na estreia no Ultimate, quando enfrentou Sam Hughes.

Amorim também faz parte da nova geração de lutadoras. A atleta tem 29 anos, mas começou a lutar profissionalmente apenas em 2020. No cartel, a amazonense tem nove vitórias e apenas uma derrota.