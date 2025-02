UFC: Paraense Deiveson Figueiredo encaminha luta contra norte-americano, diz site

Após ter a sequência de vitórias interrompida pelo russo Petr Yan, o paraense Deiveson Figueiredo deve voltar ao octógono em maio. Conforme informações do site especializado Superlutas, o Deus da Guerra está uma luta encaminhada no UFC. O adversário do lutador deve ser o norte-americano Cory Sandhagen.

O confronto está sendo planejado para o UFC Fight Night de Iowa, nos Estados Unidos, no dia 3 de maio. De acordo com a publicação, ainda não foi definido se o duelo será o principal da noite, com cinco rounds, ou no card principal, com três assaltos.

Deiveson é o atual número 5 no ranking do peso-galo (até 61 kg), enquanto Sandhagen figura na quarta colocação. Ambos os lutadores vêm de derrotas na organização. Daico, o Deus da Guerra, foi derrotado por Petr Yan em novembro de 2024.

Com isso, o paraense interrompeu uma sequência de três vitórias na categoria dos galos, onde estava invicto. Com o resultado, Deiveson viu a chance de disputar o cinturão escapar. O atual campeão da categoria é Merab Dvalishvili.

Já Cory foi derrotado pelo russo Umar Nurmagomedov em agosto de 2024. O estadunidense também vinha de uma sequência de três vitórias. Assim como o paraense, o lutador também busca o triunfo para se recolocar na disputa pelo título.

Ex-campeão do peso-mosca, Deiveson Figueiredo tem um cartel com 24 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. O lutador se destacou na categoria de baixo, mas, devido a dificuldades para bater o peso, o paraense decidiu subir de divisão.

No UFC desde 2018, Sandhagen acumula 17 vitórias e 5 derrotas na carreira. O atleta, de 32 anos, ainda sonha com o cinturão.