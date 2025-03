Com 10 anos de UFC, paraense Douglas D'Silva enfrenta norte-americano para se recuperar de derrota

Aos 39 anos, o paraense Douglas D'Silva não parece estar próximo de parar. Natural de Castanhal, nordeste do Pará, o lutador do UFC não pensa em aposentadoria no momento e acredita que ainda tem muito mais para fazer no MMA. Neste sábado (1°), o atleta tem mais um compromisso no Ultimate. Desta vez, contra o estadunidense John Castaneda.

"Sou muito feliz com o que faço. Pretendo continuar nas lutas até onde Deus permitir. Estou me sentindo muito bem. Superei muitas adversidades e me sinto bem para continuar até onde Deus quiser", declarou o lutador em entrevista exclusiva para o Núcleo de Esportes de OLiberal.

Em 2024, Douglas completou 10 anos de UFC. O lutador fez sua primeira luta na organização em fevereiro de 2014. O combate foi contra o russo Zubaira Tukhugov e, na ocasião, o paraense conheceu a primeira derrota da carreira. D'Silva não teve uma jornada fácil até chegar ao maior evento de MMA do mundo. Vindo de origem humilde, o atleta é grato por tudo o que o esporte deu a ele.

"Sou eternamente grato ao esporte por proporcionar uma vida melhor para minha família. O MMA é um compromisso muito grande. Os patamares são maiores para quem acerta mais. Apesar disso, não quer dizer que vivo um mar de rosas. Sigo na luta, matando um leão por dia, mas nada comparado ao que seria a minha vida se eu não tivesse encontrado o MMA", revelou o paraense.

Esta será a primeira luta de Douglas em oito meses. O brasileiro perdeu o último combate contra Miles Johns por decisão dos juízes. Assim, contra John Castaneda, o lutador não quer deixar dúvidas e nem arrastar a luta para a disputa nos pontos.

"Eu sempre busco fazer o melhor treino. Depois da minha última luta, vi que é importante não deixar o resultado na mão do juiz, porque o combate foi acirrado, mas acabei saindo como derrotado. Agora tenho que seguir a caminhada. Estou bem agora, tranquilo, na reta final de preparação", destacou o atleta, que tem um cartel com 29 vitórias, apenas seis derrotas e uma luta sem resultado.

Com isso, a preparação foi intensa. A luta foi acertada rapidamente. Assim, o paraense teve pouco tempo para treinar e reduzir o peso. Por conta disso, optou por seguir no Brasil e, ao lado do Mestre Roxo, também paraense, da Roxo Strike, realizou todo o treinamento aqui.

"Estamos trabalhando bem com o Mestre Roxo, da Roxo Strike. Nosso treino tem sido voltado aos pontos fortes do oponente", apontou o lutador. "A preparação foi feita mais aqui no Brasil. Existem algumas questões de logística [de se preparar nos Estados Unidos] e, como a gente pegou essa luta muito em cima da hora, tivemos alguns problemas nesse sentido. Optamos por ganhar tempo permanecendo por aqui e acelerando o processo de preparação", completou Douglas.

O adversário do paraense está no UFC há quase cinco anos e tem uma grande experiência. Castaneda é experiente e possui um jogo muito completo, mas com a luta em pé como sua principal arma, área que D'Silva também domina. No entanto, a força do oponente não assusta o lutador, que acredita que sua experiência pode lhe dar uma vantagem no combate.

"Tenho experiência, um trabalho que não é de hoje, e muita vontade. Acho que isso pode fazer a diferença na luta", pontuou.

Assim como Douglas, John também vem de derrota. O norte-americano perdeu para Daniel Marcos em junho de 2024 e está motivado para deixar o revés para trás. Ao todo, são 21 triunfos e sete reveses na carreira.

Para o duelo, não houve um treino especial, apenas ajustes focados no jogo de Castaneda. Com isso, a estratégia também será agressiva, mas estratégica, na curta distância.

"Treinamos muay thai e boxe, em um estilo de luta completo. Ele é forte na luta em pé, usando um pouco da grade. A principal virtude dele é a luta em pé, com domínio de grade e contra-ataques", apontou.

D'Silva é conhecido pelos golpes fortes e lutas movimentadas. Assim, é possível esperar um grande combate, com trocação franca entre os lutadores, com grande possibilidade de nocautes.

"Luta é uma caixinha de surpresa. Vou sentir a luta na hora, mas pelo perfil, pela experiência, espero uma guerra no octógono, mas que eu vou sair vencedor", projetou Douglas D'Silva.



Evento

O UFC Vegas 103 ocorre neste sábado (1º), no UFC Apex, em Las Vegas. O combate principal será entre o atuais 6º e 8º colocados no ranking do peso-mosca, respectivamente, Manel Kape e Asu Almabayev. O evento começa a partir das 18h, com o card preliminar.