Paraense Amanda Lemos vence no UFC 313 e celebra vitória no Dia Internacional da Mulher

A paraense Amanda Lemos fez história no UFC 313 ao vencer Iasmin Lucindo por decisão unânime dos juízes na madrugada deste domingo (9), em Las Vegas, nos Estados Unidos. O confronto, que colocou frente a frente duas brasileiras do peso-palha (52 kg), representou um verdadeiro duelo de gerações, com a veterana de 37 anos superando a jovem cearense de 23 anos e defendendo sua vaga no top 5 da divisão. A vitória veio poucas horas após uma data especial: no Dia Internacional da Mulher.

Antes da luta, Amanda havia falado ao Núcleo de Esportes de O Liberal sobre a importância da representatividade feminina no MMA. “Saber que estamos fazendo as lutas principais, fazendo performance da noite, significa que estamos ganhando nosso espaço. Antes havia muito preconceito sobre mulheres no MMA, então, para mim, é muito especial e gratificante”, disse a paraense, que inspirou muitas atletas ao longo da carreira.

Como foi a luta

Dentro do octógono, a experiência de Amanda foi decisiva. O combate começou com muito estudo entre as duas atletas até que a paraense conseguiu a primeira queda e trabalhou no ground and pound. No segundo round, mais forte fisicamente, Amanda manteve a superioridade no chão e ampliou sua vantagem na pontuação. No último assalto, mesmo quando Iasmin conseguiu derrubá-la, a paraense se levantou e devolveu a queda, controlando a luta até o fim para garantir a vitória incontestável.

O resultado marcou a volta por cima da lutadora após a derrota para Virna Jandiroba, em julho do ano passado. Amanda já havia deixado claro antes da luta que sua estratégia era buscar um triunfo sem deixar a decisão para os juízes.

“Pelo que a gente treinou, é acabar a luta, não deixar na mão dos juízes. É finalizar ou nocautear, seria uma noite perfeita”, afirmou na entrevista.

Apesar de não ter conseguido a finalização ou o nocaute, o domínio nos três rounds garantiu um desempenho sólido.

Nas redes sociais, Amanda comemorou a conquista e agradeceu sua equipe. “Vivendo a promessa. Obrigada, Deus. Obrigada, meus treinadores. Sem vocês, esse resultado não seria possível”, escreveu no Instagram ao postar um registro da vitória.