Paraense Amanda Lemos celebra espaço das mulheres no MMA e projeta vitória no UFC: 'Nocautear'

Principal representante entre as mulheres do Pará no UFC, a paraense Amanda Lemos tem mais um compromisso importante na organização. Neste sábado (8), Dia Internacional da Mulher, a lutadora encara a também brasileira Iasmin Lucindo, no UFC 313, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A paraense vem de derrota no Ultimate. Em junho de 2024, a lutadora perdeu para a também brasileira Virna Jandiroba e precisa se recuperar do revés. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, a lutadora contou como foi a preparação para o combate.

"Eu fiz um camp excelente e 100% sem lesão. Então, estou muito preparada e sempre que entro no octógono, eu procuro entregar algo novo, o que a gente treinou, o que fizemos para nossa estratégia, e é o que eu vou colocar em prática", destacou.

A adversária de Amanda faz parte da nova geração de lutadoras do UFC. Iasmin Lucindo tem apenas 23 anos e começou no MMA em 2017, ano em que Lemos entrou no Ultimate. Natural de Fortaleza, Ceará, a lutadora tem 17 vitórias, sendo quatro seguidas, e cinco derrotas.

Com um jogo perigoso, na organização, a cearense já venceu nomes como Marina Rodriguez e a paraense Polyana Viana. Assim, Amanda está preparada para o duelo e vai usar toda a sua experiência para superar a rival.

"A gente assistiu às lutas dela. Procuramos o ponto fraco dela, onde é que ela é mais forte, mais fraca. Então, trabalhamos em cima disso para montar nossa estratégia, entrar e impor nosso jogo", contou a paraense. "Ela é agressiva, gosta de trocar, mas também põe para o chão se ela se sente ameaçada. Ela completa", completou.

Amanda se destacou no MMA e chegou a disputar o cinturão do UFC (ED MULHOLLAND/USA TODAY SPORTS)

Aos 37 anos, Amanda Lemos ainda tem muitas lutas pela frente. Atualmente, a paraense é a quinta colocada do peso-mosca. Em 2023, ela teve a oportunidade de disputar o cinturão da divisão contra a chinesa Zhang Weili. Na entrevista, a lutadora refletiu sobre o simbolismo de lutar no Dia Internacional da Mulher e sobre o espaço que o público feminino ganhou na modalidade.

"Representa tudo, principalmente o espaço que a gente está ganhando hoje no MMA. E saber que estamos fazendo as lutas principais, luta da noite, fazendo performance da noite. Significa que a gente está ganhando o nosso espaço, nós mulheres, que antes tinham muito preconceito sobre mulheres estarem no MMA. Então, para mim, é muito especial, muito gratificante", destacou a paraense. "Saber que as pessoas me mandam mensagens, falando que sou uma inspiração, que se inspiram em mim, então isso só me fortalece", completou a lutadora.

No card principal, Amanda fará a 13ª luta na organização e busca a nona vitória. Para isso, a lutadora não quer deixar a decisão para os juízes e projeta um resultado pela via rápida.

"Pelo que a gente treinou, é acabar a luta, não deixar na mão dos juízes. É finalizar ou nocautear, seria uma noite perfeita", finalizou Amanda.

Evento

O UFC 313 será um superevento do Ultimate. Na luta principal, haverá a disputa de cinturão da categoria meio-pesado (até 93 kg) entre o brasileiro Alex "Poatan" Pereira e o russo Magomed Ankalaev. O evento ocorre em Las Vegas, nos Estados Unidos, a partir das 20h30.