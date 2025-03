Vídeo: brasileiro aplica nocaute assustador no UFC e leva bônus de 'Performance da Noite'

O brasileiro Maurício Ruffy foi o grande destaque da noite no UFC 313. O evento ocorreu no último sábado (8), em Las Vegas, nos Estados Unidos. No peso-leve (até 70kg), contra o norte-americano Bobby Green, o lutador aplicou um nocaute cinematográfico que impressionou e assustou quem estava na arena esportiva.

A vitória do brasileiro veio ainda no primeiro round do combate. Maurício aproveitou a longa distância e aplicou um chute giratório que acertou a cabeça do adversário. Com o golpe, Green caiu no octógono desacordado.

O nocaute gerou várias reações de personalidades do esportes e fãs chocados com o golpe. Apesar do susto, Bobby não sofreu nenhum tipo dano e está bem. Esta foi a 12ª vitória de Ruffy na carreira, sendo a sétima seguida e a terceira no UFC.

O combate abriu o card principal da noite e rendeu ao brasileiro o bônus de Performance da Noite, que vale 50 mil dólares, cerca de R$ 290 mil.

Ruffy é natural de São Paulo e tem 28 anos. O lutador estreou no UFC em 2024, após passar pelo reality show do presidente do Ultimate, Dana White's Contender Series. São três lutas e três vitórias. O brasileiro é uma das apostas da organização.

Na luta principal, Alex Poatan perdeu para o russo Magomed Ankalaev por decisão dos juízes e deu adeus ao cinturão do peso-pesado.