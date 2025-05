Athletic x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/05) pela Série B

Athletic Club x Novorizontino disputam hoje, sábado (17/05), a 8° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletic x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Athletic Club é o 15° colocado da Série B e soma 2 vitórias, 5 derrotas, 8 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já o Novorizontino está em 14° lugar e acumula 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 6 gols sofridos.

Athletic Club x Novorizontino: prováveis escalações

Athletic: Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Edson Luiz e Gelado; Diego Fumaça, Amorim e Sandry; Costa Neto, Ezequiel e Welinton Torrão. Técnico: Roger Silva.

Novorizontino: Jordi; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Jean Irmer e Patrick Brey; Pablo Dyego, Matheus Frizzo e Nathan. Técnico: Umberto Louzer

FICHA TÉCNICA

Athletic Club x Novorizontino

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 17 de maio de 2025, 20h30

