Série D: Águia de Marabá vacila em casa e acaba derrotado pelo Trem-AP

O que parecia uma tarde de festa no Zinho de Oliveira acabou em decepção para a torcida do Águia de Marabá. Com um futebol eficiente e oportunista, o Trem-AP fez o improvável: venceu o Azulão por 2 a 0 e, de quebra, quebrou a invencibilidade do time paraense na Série D do Campeonato Brasileiro.

Os 1.265 torcedores que marcaram presença em Marabá neste sábado (24) viram o filme se desenrolar logo no primeiro tempo. Aos 17 minutos, Douglas abriu o placar para os amapaenses, esfriando a empolgação local. Antes do intervalo, aos 41, Jonas ampliou e consolidou a vantagem que seria definitiva.

Apesar das tentativas na etapa complementar, o Águia não conseguiu reagir e pagou caro. O tropeço custou caro: o Azulão caiu para a quinta colocação do Grupo A1, estacionado nos nove pontos e, momentaneamente, fora da zona de classificação.

Já o Trem celebrou não apenas os três pontos, mas também a aproximação do G-4 — agora, com oito pontos, ocupa a sexta posição e mantém vivas as esperanças de brigar pela vaga.

Na próxima rodada o Águia tentará a reabilitação fora de casa, enfrentando o Humaitá, no dia 1º de junho, às 20h, na Arena da Floresta. O Trem, por sua vez, recebe o Manauara no Estádio Zerão, no sábado (31), às 16h, buscando embalar de vez na competição.