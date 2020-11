Há 14 anos, Paysandu sofria a maior goleada da história da Série B

No dia 18 de novembro de 2006, há exatos 14 anos, o Paysandu era goleado por 9 a 0 pelo Paulista-SP, em jogo válido pela Série B do Brasileirão. O resultado complicou a situação do Paysandu na competição nacional e terminou com o rebaixamento do clube para a Série C.

A partida ocorreu no estádio Jayme Cintra, na cidade de Jundiaí (SP), pela penúltima rodada da competição. Essa foi a maior goleada de toda a história da Série B.

Anos depois, o ex-jogador Zé Augusto e o técnico do Paysandu naquele jogo Sinomar Naves explicaram bastidores da partida. O ex-jogador afirmou que os jogadores de fora do estado queriam entregar a partida no clássico contra o Remo, mas não tiveram coragem. Já Sinomar disse que não sabia da intenção de parte de jogadores e afirmou quase ter saído na porrada com um deles.

Zé Augusto cita goleada em entrevista ao OLiberal

FICHA TÉCNICA (Paulista 9 x 0 Paysandu)

Data: 18 de novembro de 2006

Local: Estádio Jayme Cintra - Jundiaí-SP

Árbitro: Rogério Pereira da Costa (MG)Cartões Amarelos

Paulista: Marcus Vinícius e Eduardo

Paysandu: Júnior, João Paulo, Élson, San e João Vitor

Cartão Vermelho

Paysandu: Júnior

Gols

Dema (5’/1T), Jaílson, (29’/1T), Fábio Vidal (36’/1T), Marcus Vinícius (45’/1T), Jaílson (46’1T); Victor Santana (1’/2T), Jaílson (3’/2T), Jaílson (16’/2T), Jaílson (31’/2T)

Paulista: Victor (Róbson); Marco Aurélio, Dema, Rever e Fábio Vidal (Eduardo); Glaydson, Marcus Vinícius, Marcelo Oliveira e Felipe Sodinha; Victor Santana (Leandro Alves) e Jaílson - Técnico: Vágner Mancini

Paysandu: Márcio; Oziel, João Paulo (Esquerdinha), Júnior e João Vitor; Marabá, San, Élson (Rodrigo), Rogerinho e Têti (Zé Augusto); Aldrovani - Técnico: Sinomar Naves