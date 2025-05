Avaí x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/05) pela Série B

Avaí x Chapecoense disputam hoje, sábado (24/05), a 9° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Avaí x Chapecoense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Avaí é o 8° colocado da Série B do Brasileirão e acumula 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já a Chapecoense ocupa a 6° posição com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Avaí x Chapecoense: prováveis escalações

Avaí: César; Jonathan Costa, Pedrão, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos; Thayllon, Alef Manga e Cléber.

Chapecoense: Leo Vieira; Jhonnathan, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Jiménez, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Dentinho, Mário Sérgio e Marcinho.

FICHA TÉCNICA

Avaí x Chapecoense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC)

Data/Horário: 24 de maio de 2025, 18h30