Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas deste sábado (24/05)

treinos intensos

Disciplina e talento: aluna do Colégio Militar de Belém se prepara para o Pan-Americano de Karatê

Aluna do Colégio Militar de Belém, aos 15 anos, Manuela Oliveira concilia treinos intensos com a rotina escolar e se prepara para representar o Brasil no Pan-Americano da Colômbia