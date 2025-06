Copa do Brasil Feminina: Conheça os adversários de Remo, Paysandu e Tuna na 2ª fase

Os três representantes paraenses na Copa do Brasil Feminina - Remo, Paysandu e Tuna Luso - já sabem quem enfrentarão na segunda fase da competição. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta segunda-feira (2) o sorteio dos confrontos, que define os rumos das equipes no torneio nacional.

A Tuna Luso, única equipe do estado a disputar a primeira fase — que reuniu times do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 —, eliminou o Cresspom-DF nos pênaltis e agora encara um desafio ainda maior: visita o Botafogo-RJ, que disputa a Série A2 do Campeonato Brasileiro.

Já a dupla Re-Pa estreia na segunda fase, ao lado de outras equipes da Série A2. O Paysandu terá um duelo complicado fora de casa contra o Atlético-MG, enquanto o Remo enfrentará o Operário-MS, adversário que briga pelo acesso na Série A3.

Os confrontos ainda não têm data oficial, mas a previsão é que as partidas ocorram no dia 11 de junho. A Copa do Brasil Feminina é disputada em jogos únicos até a decisão, com vagas definidas diretamente nos pênaltis em caso de empate no tempo normal.