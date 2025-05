Tuna Luso anuncia zagueiro para fortalecer defesa no restante da temporada

A Tuna Luso anunciou a contratação do zagueiro Vinicius Eduardo, de 26 anos, para reforçar o time no restante do Campeonato Brasileiro Série D. O defensor, natural de São Paulo, estava no Manauara EC-AM, onde disputou 19 jogos nas duas últimas temporadas.

Além do clube amazonense, Vinicius acumula passagens por equipes como Marília-SP, Penapolense-SP, Mathinqueira-SP, Joseense-SP, Olímpia-SP, Itapirense-SP e CEOV Operário-MT. O atleta chega com a missão de fortalecer a defesa da Águia Guerreira na da competição, ajudando o time a buscar a classificação para a próxima fase e o acesso à Série C.

Tuna na Série D

Após a derrota por 3 a 0 para o Manauara-AM na terceira rodada, a Tuna Luso se recuperou com uma vitória tranquila sobre o Manaus-AM, um dos favoritos do grupo, aplicando o mesmo placar no último domingo (11). Os gols foram marcados por Jayme, que balançou as redes duas vezes, e Ronaldy. Jayme abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, enquanto Ronaldy ampliou aos 10 minutos da segunda etapa. O terceiro gol, novamente de Jayme, saiu aos 11 minutos do segundo tempo.

Próximo desafio

A 5ª rodada da Série D marcará o confronto entre os dois times paraenses, com a Tuna Luso recebendo o Águia de Marabá no Estádio Zinho Oliveira, às 17h, no dia 17 de maio. Até o momento, a Tuna soma três vitórias e uma derrota, enquanto o Águia mantém-se invicto, com duas vitórias e dois empates.