Desfalcado, Remo pega Vila Nova no Mangueirão em duelo pelo topo da Série B

Após erguer a taça do Parazão diante do Paysandu, o Remo volta ao Mangueirão na noite de hoje (14) com os olhos voltados para o topo da Série B. Embalado pelo título estadual e por uma campanha sólida no Brasileirão — são três vitórias e três empates em seis rodadas — o Leão recebe o Vila Nova às 19h, pela sétima rodada da competição. Trata-se de um duelo direto pelas primeiras posições da Série B, entre dois times que brigam para alcançar o líder Goiás e se consolidar na parte de cima da tabela.

VEJA MAIS

O momento é próspero para o time azulino. Com 12 pontos somados, o Remo ocupa a quarta colocação e pode chegar à vice-liderança em caso de vitória diante da torcida, que deve comparecer em bom número ao Mangueirão. Um triunfo deixaria os paraenses com 15 pontos, a apenas um do líder Goiás, reforçando o bom início de campanha (surpreendente para muitos) sob o comando do técnico Daniel Paulista.

Mas a tarefa desta noite será das mais desafiadoras para o Leão. O treinador azulino precisa lidar com uma extensa lista de desfalques, resultado da maratona de jogos nas últimas semanas — principalmente pelas finais do Parazão. O meia Pavani está suspenso, enquanto Jaderson, Janderson, Sávio, Alan Rodríguez, Klaus e Maxwell seguem em recuperação no departamento médico. O volante Régis, com dores na lombar, é dúvida e pode não ser relacionado para o confronto.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com tantas ausências, Daniel Paulista deve apostar em nomes como Camutanga, Alvariño, Pedro Costa, Dodô, Ytalo e até mesmo Gabryel Martins como opções para compor o time titular. Apesar das baixas, o discurso no Baenão é de confiança. A força do Mangueirão e o apoio da torcida são apontados pelos atletas como as principais armas para superar as dificuldades, vencer o jogo e manter o bom momento na Série B.

Vila em alta

Do outro lado, o Tigrão goiano também chega motivado. O Vila Nova é o segundo colocado da Série B, com 13 pontos, e vem de três vitórias consecutivas na competição — sequência interrompida apenas por uma derrota para o Cruzeiro na Copa do Brasil. O técnico Rafael Lacerda deve manter a base do time que venceu o Athletic na última rodada, mas ainda avalia a entrada do meia Miticov no lugar de Diego Torres.

Os goianos, no entanto, também terão desfalques. O meia Jean Mota, o atacante Júnior Todinho e Bruno Mendes não viajaram com o elenco por questões físicas. Em compensação, o atacante uruguaio Facundo Labandeira voltou a treinar com o grupo e pode aparecer entre os relacionados para o confronto.

Ficha técnica: Remo x Vila Nova

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data: Quarta-feira, 14 de maio de 2025

Hora: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Arbitragem:

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

Provável escalação do Remo:

Marcelo Rangel; Marcelinho, Camutanga, Reynaldo, Alvariño; Pedro Castro, Caio Vinícius; Dodô, Pedro Rocha, Felipe Vizeu; Ytalo (Gabryel Martins).

Técnico: Daniel Paulista

Provável escalação do Vila Nova:

Halls; Elias, Bernardo Schappo, Thiago Pagnussat, Willian Formiga; João Vieira, Diego Torres (Miticov), Igor Henrique; Vinícius Paiva, Gabriel Silva; Gabriel Poveda

Técnico: Rafael Lacerda