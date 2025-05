Tuna vence e reassume liderança do grupo A1 da Série D; Águia empata fora de casa

Tuna e Águia seguem em um bom momento na Série D do Campeonato Brasileiro. A Águia Guerreira do Souza venceu o Manaus-AM por 3 a 0 e reassumiu a liderança do Grupo A1, agora com nove pontos. Já o Águia empatou em 0 a 0 com o Manaura-AM, em partida realizada no Estádio da Colina, e chegou aos oito pontos, ocupando a terceira posição.

VITÓRIA DA TUNA

A Tuna Luso, que vinha de uma derrota expressiva por 3 a 0 para o Manaura-AM, superou o Manaus-AM — um dos favoritos do grupo — com tranquilidade. O placar, também de 3 a 0, foi construído com dois gols de Jayme e um de Ronaldy. O primeiro foi marcado no final do primeiro tempo, aos 42 minutos. Já o segundo e o terceiro saíram logo no início da segunda etapa, aos oito e onze minutos.

PRÓXIMO JOGO

A 5ª rodada marcará o encontro dos dois times paraenses na Série D. O Águia receberá a Tuna no Estádio Zinho Oliveira, às 17h, no dia 17/05.

CAMPANHAS

Em quatro rodadas disputadas até agora na Série D, a Lusa chega para o confronto paraense com três vitórias e uma derrota. Já o Águia soma duas vitórias e dois empates — e segue invicto na última divisão nacional.