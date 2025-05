'Gostaria de lembrar a todos que o Norte do país existe', diz novo presidente da CBF

Natural de Roraima, o médico Samir Xaud, de 41 anos, foi eleito o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol até 2029. No discurso de posse ele exatou a região Norte do País: 'Gostaria de lembrar a todos que o Norte do país existe', disse o roraimense.

A Confederação Brasileira de Futebol tem novo presidente. O roraimense foi eleito neste domingo (25) e é o novo mandatário da CBF da entidade.

Xaud conseguiu 103 pontos de 143 possíveis no pleito. A Federação Paulista de Futebol foi a única entre as federações que não marcou presença.